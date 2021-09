Schietincidenten Rotterdam: grote hoeveelheid hulzen, één gewonde

Lees ook: De discussie over preventief fouilleren loopt al twintig jaar: ‘Hoe meet je geweld dat niet heeft plaatsgevonden?’

In Rotterdam hebben afgelopen nacht twee schietincidenten plaatsgevonden. De politie trof aan de Abraham van Stolkweg in Rotterdam-West „een grote hoeveelheid” kogelhulzen aan. Volgens lokale omroep Rijnmond zou het gaan om „munitie van kalasjnikovs en skorpions”. In Rotterdam Prins Alexander raakte een persoon gewond bij een andere schietpartij aan de Tagoreplaats. Daarvoor zijn twee verdachten aangehouden, aldus de politie.

Bij het schietincident in Rotterdam-West lagen de hulzen verspreid bij een spoorwegovergang en een parkeerplaats. Voor zover bekend raakte bij deze schietpartij niemand gewond. De politie doet onderzoek, maar heeft over de mogelijke toedracht van beide schietincidenten nog niets bekend gemaakt.

In Rotterdam vonden de afgelopen tijd veel geweldsincidenten plaats. In de maanden juli en augustus ging het om zeker veertien schietpartijen en drie dodelijke steekpartijen. Politiechef Fred Westerbeke zei in een interview met NRC dat „een aantal schietincidenten te maken heeft met georganiseerde criminaliteit”.

In reactie op de geweldsincidenten nam de Rotterdamse gemeenteraad vorige week een motie aan die tot meer inleverpunten voor wapens moet leiden. Wapeninlevercampagnes moeten de „norm van wapenbezit en wapengebruik” veranderen. In de Rotterdamse raad laait naar aanleiding van het geweld ook de discussie over de inzet van preventief fouilleren weer op. In juli stopte de Rotterdamse politie met preventief fouilleren van „risicovolle personen” na een uitspraak van de rechter, die voor de aanpak geen wettelijke basis zag.