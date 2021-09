Ruimhartige twijfels van Willie Wartaal in ‘Operatie Obesitas’

„Ja hoor, die bolle van de Jeugd is op tv met een programma over mensen die een maagverkleining nemen.” Er zit een zuchtje in de stem van Olivier Locadia (Willie Wartaal van De Jeugd van Tegenwoordig) aan het begin van het programma Operatie Obesitas – en dat zuchtje is betekenisvol. Locadia wordt zelf ook op straat nageroepen („Hey, Bolle!”) en hij hoopt in het programma gesprekken te voeren „met andere versies van mijzelf”. Hier helpen de geïnterviewden dus de presentator: omgekeerde hulptelevisie.

Locadia is openhartig over zijn eigen gewichtstwijfels. Hij vertelt dat als zijn dochter hem thuis vraagt of ze een koekje mag, hij de vraag doorspeelt aan zijn vrouw – over eten durft hij geen pedagogische beslissingen te nemen. Wat een maagverkleining voor zichzelf betreft, zegt hij: „Ik weet niet of ik in die ingreep geloof. Ik denk dat ik daar te veel issues voor heb.” Soms beticht hij zichzelf van „dikzakkensmoezen”.

Geen tranentrekkerij

Dat Locadia zijn eigen twijfels zo ruimhartig rondstrooit, geeft Operatie Obesitas (NTR) een prettige sfeer. Ook de in het medisch-menselijke genre alomtegenwoordige tranentrekkerij is afwezig; hier leggen mensen gewoon uit wat hun klachten en overwegingen zijn. Daar komt bij dat er veel wordt uitgelegd, zo veel dat de kijker zich dreigt te overeten aan mededelingen dat obesitas een gevaarlijke ziekte is en dat een maagverkleining geen „makkelijke manier” van gewichtsverlies is, maar de eerste stap in een radicaal veranderende levensstijl. Er worden jaarlijks in Nederland zo’n 10.000 operaties gedaan; er zijn tegen de 700.000 mensen die ervoor in aanmerking zouden komen.

Locadia bezocht Kars, een man met het hoofd van Louis van Gaal op een lichaam van 148 kilo, wat al een stuk minder was dan de 207 kilo Kars die er eerder schoon aan de haak hing. De man kwam uit een gezin waar „gezellig slecht eten” de boventoon voerde. „Dan kreeg ik een zak milky ways, mijn zus een zak snickers en mijn vader een zak treets.” Daarna vloog Kars de horeca in, waar hij buitengewoon in zijn sas was. Drank, drugs en nog veel meer eten. „Ik heb een zéér goede relatie met eten”, zegt hij, nog steeds opgeruimd.

Maar ja, het heeft hem wel diabetes opgeleverd en in het verlengde daarvan een geamputeerde teen. De aangetaste voet kan de weelde niet meer dragen en dus doet Kars nu zittend armspieroefeningen met twee halveliterflesjes Spa blauw. Zijn maag moet worden verkleind. Tijdens zijn operatie praat de chirurg de kijker rustig bij over het feit dat mannen niet alleen figuurlijk, maar ook buiksgewijs binnenvetters zijn.

Identiteit verloren

Veel van het lijden van de mensen in het programma heeft uiteraard te maken met schaamte. Een opmerkelijk moment in de tweede aflevering kwam van de twintiger Eline. Zij woog ooit 150 kilo, waar nu nog maar de helft van over is. Maar het vel om dat oude gewicht te omvatten, hangt er nog. Dat kan chirurgisch worden verwijderd, maar de verzekering vergoedt zo’n ingreep alleen als het over eenderde van het bovenbeen hangt – overal zijn nu eenmaal regels voor.

Eline haalt dat niet en moet de operatie dus zelf betalen. Ze legt uit dat het ook in een ander opzicht een grote stap is: „Ik vind het lastig. Mijn lichaam is sneller veranderd dan mijn hoofd. Ik ben de helft van mijn gewicht kwijt; het voelt alsof ik de helft van mijn identiteit heb verloren.”

Het is een tekenend fragment voor Operatie Obesitas, dat zich niet tevreden stelt met het overgewichtdrama dat voor het opscheppen ligt, maar daadwerkelijk iets wil uitleggen. Aan de kijker, maar ook aan de manmoedig doortwijfelende Willie Wartaal.