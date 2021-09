Prinsjesprijzen voor beste boek, foto en podcast uitgereikt

De Prinsjesboeken-, Foto- en Podcastprijs zijn donderdagmiddag uitgereikt door Eerste-Kamervoorzitter Jan Anthonie de Bruijn. Hans de Geus won de PrinsjesBoekenprijs, de podcast ‘De Stemming van Vullings en Van der Wulp’ won de prijs voor beste podcast en Bart Maat won met zijn foto van verkenner Kasja Ollongren de PrinsjesFotoprijs.

Boek

De winnaar van de PrinsjesBoekenprijs is Hoe ik toch een huisjesmelker werd van Hans de Geus. Volgens de jury levert het boek „een echte bijdrage aan het maatschappelijk debat”. Ook is de jury van mening dat ‘Hoe ik toch een huisjesmelker werd’ „het niveau van zowel het politieke debat als menig verjaardagsfeest kan verhogen”.

Volgens de jury legt Hans de Geus in zijn boek „op een heldere en toegankelijke manier uit hoe de huizenmarkt in elkaar zit en hoe we in de huidige situatie verzeild zijn geraakt.”

Andere genomineerde boeken zijn ‘Een wonderbaarlijk politicus. Hans van Mierlo, 1931-2010’ van Hubert Smeets en ‘Mijn meningen zijn feiten. De wording van Thierry Baudet.’ van Harm Ede Botje en Mischa Cohen. De jury vindt dat beide boeken een goed beeld schetsen van de hoofdpersonen.

Foto

De jury van de PrinsjesFotoprijs miste „een afspiegeling van het leven in onze Nederlandse politieke samenleving en onze democratie”.

Toch was de jury blij met de uiteindelijke selectie foto’s. De drie genomineerde foto’s waren van David van Dam, met een foto van staatssecretaris Alexandra van Huffelen die de pers bij het Catshuis toesprak, Wiebe Kiestra met een portret van een Chroom-6 slachtoffer, en Bart Maat met een foto van minister Ollongren die gevoelige notities onder haar arm houdt. De laatstgenoemde is verkozen tot beste foto.

Op de winnende foto is Ollongren (D66) te zien terwijl ze haastig het Binnenhof verlaat na een positieve coronatest. De foto uit maart 2021 veroorzaakte veel ophef door de zichtbare notities die demissionair minister onder haar arm droeg. Op die notities stonden de beruchte woorden: „positie Omtzigt, functie elders”.

Podcast

De winnaar van de allereerste PrinsjesPodcastprijs is: ‘De verbale trukendoos van Mark Rutte’ van podcast De Stemming van Vullings en Van der Wulp (NOS & EenVandaag). De jury was het unaniem eens over dat de specifieke elementen de podcast eigen maken. Hiermee doelen ze op „de verschillende rubrieken, de originaliteit, de lage instapdrempel en het feit dat er tóch inhoudelijke duiding wordt gegeven.”

NRC was met ‘Haagse Zaken’ ook genomineerd voor de PrinsjesPodcastprijs. De aflevering ‘Waarin je hoort waar je op moet letten in de rellendiscussie’ stak er volgens de jury „met kop en schouders op inhoudelijk niveau bovenuit”. Ook de podcast ‘De Tweede Kamer – met Tofik Dibi’ van Polititia (VPRO) was genomineerd voor de prijs.

Juryvoorzitter, Vincent Mentzel, meldt dat er is gekozen voor de foto van Bart Maat omdat het een „duidelijke, politieke nieuwsfoto is die niets aan actualiteit heeft ingeboet”. Ook is voor deze foto gekozen omdat die „een politieke crisis heeft veroorzaakt en ons land al maanden in zijn greep houdt”.

De winnaars ontvingen naast de prijs een oorkonde en een geldbedrag van 2.500 euro uit handen van de voorzitter van de Eerste Kamer. ‘Democratie in Woord en Beeld’ maakt onderdeel uit van het Prinsjesfestival, voorafgaand aan Prinsjesdag aanstaande dinsdag.