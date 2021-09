Al drie keer heb ik mijn zoon van vijf verteld dat hij zijn onderbroek aan moet doen. Nu is het klaar.

„Ga je nou eindelijk...”

„Kijk papa”, zegt hij blij. „Ik ben Fokke en Sukke!”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl