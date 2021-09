OM bezorgd om toename ‘drugsuithalers’ in de Rotterdamse haven

Het Openbaar Ministerie (OM) maakt zich zorgen over een toename aan ‘drugsuithalers’ in de Rotterdamse haven. Dat zijn mensen die in opdracht drugs uit containers op het haventerrein halen, zodat die elders verhandeld kunnen worden. Het OM wil dat de Eerste Kamer haast maakt met invoering van een nieuwe wet die deze criminaliteit beter kan aanpakken.

Sinds het begin van dit jaar werden al 325 aanhoudingen verricht. Dat waren er over heel 2020 281. De afgelopen twee weken vonden maar liefst 110 aanhoudingen plaats. „Het hoge aantal aangehouden verdachten drukt zwaar op de capaciteit van de politie en het OM”, schrijft het Openbaar Ministerie. Daarna moet bewezen kunnen worden of een uithaler direct in verband kan worden gebracht met het smokkelen van een partij drugs om hem te kunnen vervolgen volgens de Opiumwet, iets wat zelden lukt. „Als die connectie niet of onvoldoende aangetoond kan worden, kan het OM alleen een boete opleggen voor het onbevoegd aanwezig zijn op een verboden terrein”.

Eerste Kamer

Om die reden roept het Openbaar Ministerie de Eerste Kamer op om snel werk te maken van invoering van een nieuwe wet, artikel 138aa sr. Dit wetsvoorstel stelt „onbevoegd aanwezig zijn op onder meer (container)terminals van de Rotterdamse haven” strafbaar. Het voorstel is ingediend door het ministerie van Justitie en Veiligheid en aangenomen door de Tweede Kamer. Momenteel ligt het bij de Senaat. Het komt niet vaak voor dat het OM direct de politiek oproept een wet te behandelen.

Afgelopen maandag moesten negen mensen die kampten met ademnood uit een container op de Maasvlakte worden bevrijd. De mannen werden na medische zorg en controle aangehouden en mogen niet meer op de Maasvlakte komen. Zij worden er door de politie van verdacht drugsuithalers te zijn.

Nederland geldt als distributieland in de Europese handel in cocaïne, die vooral afkomstig is uit Latijns-Amerika. De Rotterdamse haven speelt daarbij een belangrijke rol. Vorig jaar werd 40.641 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven onderschept, een record dat naar verwachting dit jaar opnieuw verbroken wordt.