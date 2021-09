Nederlanders blijven lang, maar worden iets korter

Nederlandse mannen van 19 jaar waren in 2020 gemiddeld 182,9 centimeter lang, vrouwen van dezelfde leeftijd 169,3 centimeter. Dat is iets korter dan bij de vorige meting, maar nog altijd zijn Nederlanders het langste volk ter wereld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd.

Beide geslachten zijn in de loop van de twintigste eeuw steeds langer geworden, maar sinds 1980 is in Nederland de groei eruit. Mannen die geboren zijn in 2001 zijn gemiddeld één centimeter kleiner dan die uit 1980. Bij vrouwen scheelde dit zelfs 1,4 centimeter.

De generatie van 1980 was ook de langste uit de Nederlandse geschiedenis: mannen werden gemiddeld 183,9 centimeter, vrouwen 170,7. Nederlanders geboren in 1930 maten gemiddeld nog 175,6 en 165,4 centimeter. Dat komt neer op een groei van respectievelijk 8,3 en 5,3 centimeter in een halve eeuw tijd. Na dit piekjaar zette een bescheiden krimp in.

De daling van de gemiddelde lengte heeft deels te maken met de toegenomen immigratie naar Nederland en kinderen die uit deze bevolkingsgroepen werden geboren. Maar ook bij mensen van wie alle ouders en grootouders in Nederland geboren waren stagneerde na 1980 de groei.

Friezen langer dan Limburgers

Wel is er al jaren een opvallend groot lengteverschil tussen Nederlandse provincies. Zo zijn jonge Friese mannen al decennia gemiddeld zo’n 3 à 3,5 centimeter langer dan leeftijdsgenoten uit Limburg, bij vrouwen is dit verschil 3 centimeter. Limburgers zijn de kortste Nederlanders, gevolgd door Brabanders en Zeeuwen. De langste Nederlanders zijn te vinden in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

De cijfers kwamen tot stand op basis van zelfrapportage: geënquêteerden gaven zelf hun lengte op. De statistieken komen uit gezondheidsenquêtes van het CBS. de GGD’s en het RIVM. In totaal werden de lengtes van circa 719.000 mensen van negentien tot en met zestig jaar geanalyseerd. Voor het onderzoek werden alleen de lengtes van mensen die geboren zijn in Nederland meegenomen.