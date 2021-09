Minister botst hard met commissaris Overijssel over benoeming Theo Bovens

De benoeming van Theo Bovens tot waarnemend burgemeester van Enschede heeft geleid tot een conflict tussen de Overijsselse commissaris van de koning Andries Heidema en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66). De minister voelt zich geschoffeerd omdat Heidema haar niet vooraf heeft geïnformeerd over de keuze voor Bovens.

In antwoord op vragen van NRC schrijft het ministerie donderdag dat de minister onvoldoende tijd heeft gekregen om een afweging te maken over de benoeming van Bovens.

Heidema (ChristenUnie) blijkt zich niet aan een werkafspraak voor commissarissen van de koning te hebben gehouden. Daarin staat dat de minister „tijdig wordt geïnformeerd over de benoeming van een waarnemend burgemeester in een provincie door de commissaris van de koning, zodat zij daar ook nog een eigen afweging kan maken met het oog op haar rol en verantwoordelijkheden”, aldus het ministerie.

Bij bestuurlijk gevoelige situaties is, volgens het ministerie, telefonisch overleg met de minister „aangewezen”. Ook dat heeft Heidema niet gedaan.

Integriteitsschandalen in Limburg

Theo Bovens (CDA) trad in april af als commissaris van de koning in Limburg - in navolging van de rest van het college van Gedeputeerde Staten – vanwege de aanhoudende integriteitsschandalen in die provincie. De rol van Bovens is nog onderwerp van onderzoeken en van een enquête van Provincie Staten naar de affaires.

De benoeming van een voormalig bestuurder wiens handelen onderwerp is van onderzoeken, ligt gevoelig bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat maakt het ernstig dat Heidema geen overleg heeft gehad met Ollongren over de benoeming.

Woensdagavond, kwart voor tien, twitterde Heidema dat hij Bovens heeft benoemd tot waarnemend burgemeester van Enschede „Dit na goed overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad.”

Terwijl Heidema de raad informeerde, wist Ollongren nog van niets. Pas vlak voor negen uur, na het overleg met de raad, en vlak voor hij het nieuws rondtwitterde, kreeg Ollongren een WhatsAppje van Heidema waarin hij haar voor een voldongen feit plaatste.

‘Naar beste weten gehandeld’

Op de vraag of de minister het wenselijk acht dat een voormalig bestuurder wiens handelen onderwerp is van onderzoeken, een post als waarnemend burgemeester gaat vervullen, schrijft het ministerie: „Het is uiteindelijk aan de commissaris van de koning om een afweging te maken of de heer Bovens geschikt is als waarnemend burgemeester.” Het ministerie gaat ervan uit dat de commissaris van de koning „ook acht heeft geslagen op de lopende onderzoeken en de recente actualiteit.”

Commissaris van de koning Heidema zegt in een verklaring dat de minister is geïnformeerd. „Wij hebben inmiddels vernomen dat zij graag eerder op de hoogte was gesteld. Dat betreuren wij. Qua procedure hebben wij naar beste weten gehandeld.”

Volgens Heidema is vooraf „zorgvuldig gecheckt of er risico’s spelen rondom integriteit” via gesprekken met „betrokkenen” en Theo Bovens persoonlijk. „We weten dat er naar een aantal zaken nog nader onderzoek loopt, maar er is geen aanleiding om te twijfelen aan de persoonlijke integriteit van Theo Bovens.”

Donderdagmiddag is het afscheid van Theo Bovens als ‘gouverneur van Limburg’, in theater De Maaspoort in Venlo. Minister Ollongren, die uitgenodigd was, is niet aanwezig, vanwege verplichtingen in Den Haag.

