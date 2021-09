Mexicaanse regering verloot huis drugsbaron ‘El Chapo’ onder eigen bevolking

De Mexicaanse regering heeft woensdag het huis verloot van waaruit drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Gúzman in 2014 op spectaculaire wijze wist te ontsnappen. Eerder probeerden de autoriteiten de woning in de noordelijke stad Culiacán te veilen, maar die poging leverde geen kopers op. Wie de gelukkige nieuwe eigenaar van het huis is, hebben de autoriteiten niet bekend gemaakt. Mexicanen konden voor omgerekend 10 euro een lot kopen, de opbrengsten komen ten goede aan de Mexicaanse Olympische sporters.

Het huis, dat een oppervlakte van 261 m² heeft, lag er na de ontsnapping van El Chapo jarenlang verlaten bij. De autoriteiten hebben het opgeknapt: de binnen- en buitenkant kregen een nieuwe laag verf en de badkamer werd opnieuw betegeld. Toen speciale eenheden het huis in 2014 hadden omsingeld, ontsnapte de drugsbaron via een tunnel die uitkwam onder het bad. Ook camera’s die de directe omgeving monitorden toen El Chapo zich er verschool, zijn verwijderd volgens persbureau AP. De Nationale Loterij schatte de waarde van de woning op ruim 3,6 miljoen peso (zo’n 150.000 euro).

El Chapo leidde het machtige Sinaloakartel, dat onder meer cocaïne, heroïne en andere drugs naar de Verenigde Staten smokkelde. Enkele dagen na zijn ontsnapping in 2014 werd hij alsnog gearresteerd. In 2016 werd hij uitgeleverd aan de VS, waar in 2019 een veroordeling tot levenslang volgde voor onder meer drugshandel en het leidinggeven aan een criminele organisatie. El Chapo zit zijn straf uit in de zwaarbeveiligde ‘ADX Supermax’ gevangenis in Colorado.