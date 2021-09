Lhbt-jongeren worden vaker gepest door schoolpersoneel

Lhbt-jongeren worden vaker gepest door leerkrachten en ander schoolpersoneel dan kinderen met een heteroseksuele geaardheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. Onder lhbt vallen in het onderzoek jongeren die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn.

In het onderzoek zijn de ervaringen met pestgedrag van kinderen met een lhbt-achtergrond vergeleken met die van hetero-jongeren. „We constateren dat lhbt-jongeren vaker worden gepest door leerkrachten of andere medewerkers van de school. Dit pesten gebeurde vaker op locaties waar weinig supervisie aanwezig is. Denk aan kleedkamers, toiletten, de fietsenkelder, de parkeerplaats en online”, schrijft onderzoekster Tessa Kaufman van de Universiteit Utrecht.

De jongeren die in het onderzoek aangeven tot de lhbt-gemeenschap te behoren laten ook weten dat ze zich onveiliger voelen om hun ervaringen met pestgedrag te melden. Wanneer ze wel een melding maakten, deden ze dat minder vaak op school of bij hun ouders, maar juist vaker bij de politie. Volgens Kaufman werd bij lhbt-jongeren het probleem vervolgens minder vaak opgelost dan bij hun heteroseksuele klasgenoten het geval was.

Aan de enquête deden bijna dertigduizend jongeren mee, verspreid over 136 middelbare scholen. De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden was 14 jaar. Van hen behoort bijna 15 procent tot een seksuele minderheid en minder dan 3 procent tot een genderminderheid. Belangenvereniging COC laat aan dagblad Trouw weten de uitkomsten van het onderzoek „triest en schokkend” te vinden.

