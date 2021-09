Kaag stapt op als demissionair minister van Buitenlandse Zaken

Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) is opgestapt nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring heeft gesteund. Dat heeft Kaag zojuist bekendgemaakt in de Tweede Kamer. Ze werd in het parlement fel bekritiseerd vanwege de gebrekkige evacuatie van Nederlandse tolken, ambassadepersoneel en andere overheidsmedewerkers uit Afghanistan. Kaag blijft wel aan als fractieleider van D66. „We gaan een kabinet maken, we gaan formeren”, zei ze vlak na haar aftreden tegen journalisten op het Binnenhof.

„Het ambt van minister van Buitenlandse Zaken is een roeping. Dat zal ik enorm missen”, aldus Kaag. „Als fractievoorzitter in de Tweede Kamer zal ik nog heel veel spreken over de bestuurscultuur, het niveau en de rol van Kamerleden.”

Woensdag woedde een hevig debat in de Tweede Kamer. Kaag erkende daarin dat er fouten zijn gemaakt, maar volgens haar zagen Nederland en andere landen de snelle opmars van de Taliban niet aankomen. Haar departement was daardoor overvallen door de val van Kabul en daarom konden niet alle evacués daar op tijd wegkomen. De Kamer bracht daar tegen in dat het ambassadepersoneel al ruim voor de machtsovername van de Taliban hulpverzoeken deed aan het ministerie.

Meerderheid

Toen in de loop van de dag doorsijpelde dat de ChristenUnie de door de PvdA ingediende motie van afkeuring tegen Kaag zou steunen, bleek dat een Kamermeerderheid daarvoor was. Een motie van afkeuring is niet bindend: bewindslieden kunnen de boodschap uit het parlement naast zich neerleggen. Maar voor Kaag was dat een lastige optie, omdat ze eerder bij een Kamermeerderheid voor een afkeuringsmotie tegen demissionair premier Mark Rutte (VVD), stelde dat zij in zo’n situatie „haar conclusies” zou trekken. Rutte bleef destijds aan.

Ook tegen demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) is een motie van afkeuring ingediend, waar een Kamermeerderheid zich achter schaarde. De Kamer verweet Bijleveld ook gebrekkig te hebben gehandeld bij de evacuaties uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. De woordvoerder van Bijleveld suggereerde eerder op de dag dat zij wel aan zal blijven als minister.