Janine Jansen laat Vivaldi grommen en glanzen

Als je zelfs De vier jaargetijden als zinderend nieuw kunt laten klinken, heb je die vijf ballen meer dan verdiend. Dwars door de versteende gezapigheid waarin duizend ‘mwah-uitvoeringen’ het stuk hebben ingekapseld, glansde 24-karaats genie – van Vivaldi én van de uitvoerders Janine Jansen en Amsterdam Sinfonietta. Ook het feit dat half Eindhoven tijdens het concert zijn telefoon liet afgaan, kon de betovering niet verbreken.

Vanaf de eerste maten was duidelijk dat we geen tamme pseudo-barok kregen voorgeschoteld, maar een waagstuk van interpretatie, briljant uit elkaar getrokken, gemonteerd en vertolkt. Onconventioneel maar zeitgemäss begonnen ze de cyclus in De herfst, waar het Adagio klonk als ambient van een hippe IJslandse producer. In de aanhef van De winter snerpte en bibberde het ensemble als een griezelig ontstemd kleumkoor. Het donderde en bliksemde in De zomer, waarna een koortsig clusterakkoord uit het klavecimbel galmde. Sommige tussenspelen bezaten een frêle intensiteit die deed denken aan miniaturen van György Kurtág.

Haar beste zelf

Zo tuimelde je van de ene in de andere verbazing: geen dansje was zomaar een dansje, ieder deel kreeg zijn eigen benadering, de natuurimitaties waren werkelijk speels en kleurrijk, het tsjirpte van leven in De lente, de schokeffecten waren gestript van belegen salonfähigkeit en lieten je werkelijk schrikken. Jansen klonk als haar beste zelf, lyrisch zingend of gruizig ziedend, piepend en grommend, etherisch zacht, zelfs met een vleugje gipsyblues. Ze ging voorop in een vlammend betoog: zoals Jansen zich voorover kromde en notenstormen uit haar viool geselde – Vivaldi had zich in pure doodsangst verstopt achter een pilaar van de San Marco.

Daarvoor had Amsterdam Sinfonietta al indruk gemaakt met een sublieme uitvoering van Tsjaikovski’s Serenade voor strijkers. Concertmeester en artistiek leider Candida Thompson zorgde voor een voorbeeldige opbouw, met de verstilde Elegie als kloppend hart. In de finale toonde haar orkest zich in volle glorie over het hele spectrum van kamermuzikaal vernuft tot warmbloedige tutti’s.

Klassiek Tsjaikovski & Vivaldi. Door Janine Jansen (viool) & Amsterdam Sinfonietta o.l.v. Candida Thompson (viool). Gehoord: 15/9 Muziekgebouw Eindhoven. Tournee t/m 22/9. Inl: sinfonietta.nl ●●●●●