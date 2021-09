Italië verplicht coronapas op de werkvloer

Geen enkel Europees land gaat tot nu toe zover als Italië: de regering in Rome heeft donderdag besloten om vanaf half oktober alle werknemers – of ze werken voor de overheid of een privaat bedrijf – te verplichten op hun werkplek een coronapas te tonen.

Om die pas te krijgen, moeten werknemers minstens één dosis van een vaccin hebben gehad of recent van Covid-19 zijn hersteld. Mensen die niet gevaccineerd of onlangs hersteld zijn, moeten een negatief testresultaat tonen. Die test moeten zij zelf betalen.

Draghi voert de verplichte coronapas op het werk in om de Italiaanse vaccinatiegraad op te krikken voordat het kouder wordt en zich mogelijk een nieuwe golf van de epidemie aandient. Tot nu toe heeft bijna 75 procent van de Italianen ouder dan twaalf al minstens één dosis van een vaccin gehad. Maar dat kan beter, vindt de regering. Het is ook de reden dat werknemers de tests zelf moeten betalen: deze gratis aanbieden zou het tegenovergestelde effect kunnen hebben en mensen het gevoel geven dat een prik toch niet echt nodig is.

Lees ook: Europese verschillen in coronapas: vaker verplicht in Italië, minder in Denemarken

Sancties

Aan de aangekondigde verplichting zijn ook sancties verbonden. Wie op het werk arriveert zonder coronapas wordt naar huis gestuurd. Overheidsambtenaren zonder pas lopen het risico na vijf dagen afwezigheid te worden geschorst, waarbij hun loon wordt ingehouden. Bij private bedrijven – waar veruit de meeste van de vier miljoen ongevaccineerde werknemers werken – gaat de schorsing zelfs in vanaf de eerste dag. Wie de maatregels niet naleeft, riskeert een boete die kan oplopen van 600 tot 1.500 euro.

De nieuwe maatregel wordt ingevoerd na een wekenlange, pittige discussie tussen de regering en de vakbonden. Die laatste hadden er moeite mee dat wie niet is gevaccineerd en wil gaan werken, zelf voor zijn test moet betalen. Ze vroegen waarom de Italiaanse regering vaccinatie niet verplicht stelt. Maar zover wil Rome (nog) niet gaan. Verplichte vaccinatie blijft wel een optie, als blijkt dat de vaccinatiegraad ondanks deze nieuwe maatregel niet stijgt.

De regering kadert dit nieuwe decreet in in het grondwettelijke recht op een veilige werkomgeving. Tegelijk wordt ook het recht op werk beschermd: geen coronapas op zak kan geen reden zijn voor ontslag.

De verplichte coronapas op het werk blijft tot zeker 31 december van kracht. Tot die tijd mag een Covidtest maximaal 15 euro kosten, waarmee de regering de vakbonden iets tegemoetkomt.

Lees ook deze reportage: In Italië is de coronapas je ‘extra toegangskaartje’