Is de datakloof met Big Tech nog te dichten?

Veel belangrijke ontdekkingen en vernieuwingen, zoals gps, microchips en supercomputers, komen voort uit investeringen door overheden en bedrijfsleven. Econoom Mariana Mazzucato memoreerde vorige week, in een lezing over haar boek Mission Economy, nog eens dat dankzij de staatsinvesteringen in de Apollo 11-maanmissie veel andere baanbrekende innovaties konden ontspruiten: van gedroogd eten tot brandveilige materialen.

Een halve eeuw later zijn het de bestuursvoorzitters van grote techbedrijven die de ruimte in racen. Dat is exemplarisch voor de groeiende afstand tussen hún mogelijkheden en die van de meesten van ons, simpele zielen op aarde. Ook als het gaat over de capaciteit om te innoveren hebben die topbestuurders een bijna onaantastbare positie. Dat wekt zorgen over de kansen voor start-ups; het is de vraag of de heersende techbedrijven ooit nog ingehaald worden. Bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie komt het publieke belang in het geding; als we niet oppassen, worden techbedrijven de enige aanjagers en kennisdragers.

Enorme bergen data zijn nodig om de machinemodellen die ten grondslag liggen aan kunstmatige intelligentie te trainen. Vooral Big Tech heeft toegang tot die data, en kan de computers betalen met de benodigde rekencapaciteit. Een enkele labonderzoeker, de gemiddelde Europese universiteit, zelfs een land als Nederland kan nauwelijks een concurrerend alternatief bieden.

De studenten informatica aan wie ik lesgeef op Stanford, kiezen daarom liever voor een baan bij een van de grote techbedrijven – puur omdat ze daar toegang tot de genoemde data en rekencapaciteit hebben, en nergens anders. Bedrijven met de grootste datasets ter wereld, zoals Google, Facebook, Microsoft en Amazon, snellen zo vooruit op het gebied van kunstmatige intelligentie. Academisch onderzoek en innovatie die het publieke belang dienen, blijven achter.

Techbedrijven houden hun datasets en algoritmes krampachtig geheim en beschermen die met een beroep op de intellectuele eigendom. Het gat groeit tussen wat een handvol bedrijven aan kennis en capaciteit vergaart en wat op dit gebied in het publieke domein gebeurt. Ook wie de nieuwste technologieën academisch wil onderzoeken, of wil controleren, komt niet in de buurt van de data, computerkracht en expertise die de private sector verzameld heeft.

Om de balans te herstellen en wetenschappers betere toegang tot data te bieden, wordt nu op initiatief van Stanford een alternatief ontwikkeld: een nationale onderzoekscloud. Dat moet ertoe leiden dat academici en maatschappelijke organisaties toegang krijgen tot massale, publieke datasets. Door overheidsdata en rekencapaciteit te ontsluiten binnen een gedeelde computerinfrastructuur, werken Amerikaanse topuniversiteiten zo aan de democratisering van onderzoek. Het Amerikaanse Congres steunt het initiatief.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, had gelijk toen ze woensdag in haar State of the Union zei dat digitalisering de EU kan maken of breken. Datzelfde geldt voor Nederland, waar de enorme taak om digitalisering in goede banen te leiden nogal ondergesneeuwd is geraakt.

Bestuurders en topambtenaren van de Trade and Technology Council, een overlegorgaan van EU en VS, spreken eind deze maand over belangrijke thema’s als technologiestandaarden, controle op export van gevaarlijke technologie, en mensenrechten in de context van digitalisering. Waarom bespreken ze dan niet gelijk de opzet van een gezamenlijke, trans-Atlantische publieke onderzoekscloud?

Marietje Schaake schrijft om de week op deze plek een column over technologie, beleid en economie.