Indonesische regering moet van rechtbank luchtkwaliteit verbeteren

De Indonesische president Joko Widodo en enkele andere hoge regeringsfunctionarissen moeten ervoor gaan zorgen dat de luchtkwaliteit in Jakarta verbetert. Dat heeft een rechtbank in de Indonesische hoofdstad donderdag bepaald. Volgens de rechter heeft Widodo samen met de gouverneur van Jakarta en de ministers van Volksgezondheid en Milieuzaken het recht op schone lucht in de stad verwaarloosd. Hij verwijt hen nalatigheid wat betreft het milieu.

Een groep van 32 klimaatactivisten en inwoners van Jakarta begonnen in 2019 een rechtszaak waarin ze de overheid beschuldigden van onwettig handelen, omdat de luchtvervuiling in de hoofdstad gezondheidslimieten zou overschrijden. Ook stelden ze dat de regering met haar handelen mensenrechten schendt, maar daar was de rechter het niet mee eens.

De uitspraak verplicht de president om landelijke normen op te stellen voor luchtkwaliteit, ter bescherming van de volksgezondheid. Ook moet de luchtkwaliteit in de stad regelmatig getest worden en moeten de resultaten van die onderzoeken openbaar gemaakt worden. Eigenaren van oudere auto’s die nog in de stad rondrijden moeten regelmatig de CO₂-uitstoot van hun wagens laten controleren. Daarnaast moeten de minister van Volksgezondheid en de gouverneur van Jakarta nog meer plannen bedenken om de luchtvervuiling in de stad te beperken.

Indonesië staat vaak hoog in ranglijsten van landen met slechte luchtkwaliteit. In 2020 zette IQAir, een Zwitserse groep die de luchtkwaliteit meet op basis van de concentratie van voor de longen schadelijke deeltjes in de lucht, het land op de negende plaats van landen die wereldwijd de meest ongezonde lucht hadden.