Ilja Leonard Pfeijffer schrijft Boekenweekgeschenk

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer is komend jaar de auteur van het Boekenweekgeschenk, de novelle die tijdens de Boekenweek gratis weggegeven wordt in de boekhandel, bij aanschaf van 15 euro aan boeken. Marieke Lucas Rijneveld is gekozen als schrijver van het Boekenweekessay. Dat maakte de organisator van de Boekenweek, de Stichting CPNB, donderdagmiddag bekend. De novelle voor de Boekenweek is het eerste fictiewerk dat Pfeijffer schrijft na zijn internationale doorbraak met de bestsellerroman Grand Hotel Europa (2018).

Daarmee zet de CPNB twee literaire kanonnen in voor de komende campagneweek van de boekenbranche; auteurs met een stevige literaire reputatie en wier laatste titels een bestsellerstatus verwierven. De namen van de auteurs worden nu pas bekendgemaakt, maar Pfeijffer en Rijneveld zijn al maanden geleden gevraagd en begonnen met schrijven.

Liefde

De ‘eerste liefde’ zal het thema van de 87ste Boekenweek zijn – en zowel Pfeijffer als Rijneveld laten in een persbericht van de CPNB weten dat hun publicatie dat thema zal volgen. Pfeijffer heeft zijn novelle „heel nadrukkelijk speciaal toegespitst op de gelegenheid”: „Het sluit aan bij het thema van de eerste liefde, het gaat over het belang van verhalen en het is een ode aan al die boekhandelaren en bibliothecarissen.” Eerder schreef Pfeijffer ook over de (virtuele) liefde in zijn roman Peachez, een romance (2017).

Rijneveld, die niet eerder essays in boekvorm publiceerde en nu de jongste auteur in de geschiedenis van het Boekenweekessay wordt, zal „de liefde vieren, in al haar facetten, in al haar verschijningen” in het essay. De nieuwste, alom bejubelde roman van Rijneveld, Mijn lieve gunsteling, handelt over een ‘verboden’ liefde tussen een volwassen man en een pubermeisje.

De Boekenweek vindt komend jaar plaats in de eerste week van maart – een terugkeer naar het vaste moment in het jaar, nadat de Boekenweek dit jaar in de zomer plaatsvond, vanwege de coronapandemie. Dit jaar schreven Hanna Bervoets en Roxane van Iperen het Boekenweekgeschenk en Boekenweekessay.

