ID&T overgenomen door Britse branchegenoot Superstruct

De Nederlandse evenementenorganisator ID&T komt in Britse handen. Donderdag werd bekend dat de marktleider in dance-evenementen wordt ingelijfd door het Britse Superstruct, dat meerdaagse festivals als het Hongaarse Sziget en Parookaville in Weeze organiseert. ID&T is bekend van festivals als Defqon.1, Mysteryland, Milkshake en Thunderdome. In een ‘normaal’ festivaljaar trekken de evenementen ruim een miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland.

Over de overnameprijs worden geen mededelingen gedaan, maar die zou volgens het Financieele Dagblad tussen de 150 en 200 miljoen dollar liggen. Superstruct neemt ID&T over van investeerder Axar Capital. De Amerikaanse investeerder kreeg ID&T in 2016 in handen toen het de schulden van het failliete SFX overnam. Het is niet de eerste Nederlandse festivalorganisatie die Superstruct inlijft; dit voorjaar werd het Achterhoekse motorcross- en muziekfestival De Zwarte Cross overgenomen.

Heel bijzonder dat Superstruct door de huidige situatie heen weet te kijken

Door de samenwerking hopen Superstruct en ID&T van elkaar te kunnen leren. In een verklaring laat ID&T-directeur Ritty van Straalen weten tevreden te zijn met de overname. „Het is heel bijzonder dat Superstruct door de huidige situatie heen weet te kijken en het gezamenlijke potentieel van de twee organisaties ziet.”

Harde groei vóór de coronacrisis

Dat er potentieel in de Nederlandse dance-organisator zit, blijkt uit de cijfers van ID&T vóór de coronacrisis. De dance-organisator groeide hard: in vier jaar steeg de omzet met 70 procent naar 108 miljoen euro in 2019. In dat jaar begonnen de gesprekken met Superstruct al.

De klap was fors toen vanwege de coronamaatregelen alle festivals werden verboden en de evenementensector bijna geheel tot stilstand kwam. De gesprekken tussen Superstruct en ID&T kwamen ook stil te liggen en vergeleken met het jaar ervoor verdampte 88 procent van de omzet van ID&T tot 12 miljoen euro. Voor festivalbezoekers die al toegangskaarten hebben gekocht, geldt dat die geldig blijven tot het moment dat er weer festivals georganiseerd mogen worden.

Om het hoofd boven water te houden, viel ID&T terug op de loonsteun van de regering, en sloot het een noodlening af bij de Rabobank. Ook legden medewerkers vakantiegeld en salaris bijeen tot een lening van 3 miljoen euro aan ID&T. Dit alles kan nu worden terugbetaald, stelt Van Straalen. Tijdens de coronacrisis moest ID&T 40 procent van de 150 personeelsleden ontslaan. Inmiddels breidt het weer uit: de banen van zeker honderd medewerkers blijven dankzij de overname gegarandeerd behouden, aldus ID&T.

Festivalzomer 2022

Met de overname van ID&T lijkt Superstruct uit te gaan van een heropleving van de festivals vanaf 2022. Waar de Britten jaarlijks dertig grote evenementen organiseren in verschillende Europese landen, vindt het merendeel van de evenementen van ID&T plaats in Nederland.

Volgens de laatste versoepelingen mogen er na 26 september weer overdag evenementen plaatsvinden met 75 van de procent capaciteit. Voor veel organisatoren komt dat echter te laat: de festivalzomer loopt al nagenoeg op zijn einde.

ID&T posteerde zich afgelopen zomer als een voorvechter van de evenementenbranche, en spande een kort geding aan vanwege het kabinetsbesluit om grote evenementen te verbieden. Later trok het dit weer in. De dance-organisatie organiseerde de afgelopen weken ook de twee Unmute Us-demonstraties, waarbij tienduizenden deelnemers in Nederlandse steden achter muziektrucks aan liepen.