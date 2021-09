Hoe Picnic Frankrijk en Duitsland wil veroveren met de miljoenen van Bill Gates

Een kleine twee jaar na de vorige investeringsronde heeft onlinesupermarkt Picnic opnieuw kapitaal opgehaald om te blijven groeien. Een groep oude en nieuwe investeerders steekt er 600 miljoen euro in, zo werd donderdag bekend. Het geld is bedoeld om uit te breiden naar nieuwe steden, vooral in de groeimarkten Duitsland en Frankrijk.

De jongste investeringsronde werd geleid door de Bill & Melinda Gates Foundation Trust, het investeringsvehikel achter de filantropische stichting van Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn ex-vrouw. Zij steken voor het eerst geld in Picnic.

Andere geldschieters legden al eerder kapitaal in, zoals NPM Capital van de familie Fentener van Vlissingen, De Hoge Dennen van Kruidvat-familie De Rijcke, en Hoyberg van Heineken-miljardair Dik Hoyer.

Hoe Picnic uitkomt bij een investeerder van het formaat-Gates, met ruim 40 miljard beheerd kapitaal? Om te beginnen was het bedrijf op zoek naar een partij die „het soort bedragen aankan” die nodig zijn voor zijn ambitieuze plannen, aldus mede-oprichter van Picnic, Michiel Muller. „Maar je kijkt ook: wie past er bij de huidige investeerders? Want die zitten er voor de superlange termijn in. Dan kom je bij een paar namen uit.”

Hoe groot het belang is dat de investeerders ontvangen in ruil voor hun geld, en hoeveel Picnic nu waard is, wil Muller niet kwijt. Wel bevestigt hij dat de supermarkt een zogeheten unicorn is, een bedrijf met een waardering van meer dan 1 miljard euro. „Maar dat was na de vorige investering, in 2019, al zo”, zegt hij. Toen haalde Picnic 250 miljoen euro op, na een kapitaalinjectie van ongeveer 100 miljoen in het voorjaar van 2017.

Groeimarkt

De nieuwe miljoenen zijn nodig omdat Picnic in rap tempo groeit. Zeker in het begin van de coronapandemie, in het voorjaar van 2020, nam de vraag naar thuisbezorgde boodschappen sneller toe dan aanbieders konden bijbenen. Dat de grootste paniek rond het virus nu voorbij lijkt, en winkels en restaurants weer open zijn, verandert daar volgens Muller weinig aan. Ook in steden waar Picnic al langer bezorgt, groeit het bedrijf nog altijd.

Die aanhoudende vraag brengt nieuwe concurrenten met zich mee: kleinere, Nederlandse boodschappenbezorgers zoals Crisp en het verpakkingsloze Pieter Pot, maar ook grote internationale ‘flitsbezorgers’ als Gorillas en Getir. Zij beloven de klant dat ze zelfs de kleinste bestellingen – een fles olijfolie of een stuk gemberwortel – in een paar minuten in hun vierkante rugtassen aan huis bezorgen, en zijn bereid grote verliezen te lijden om een plekje op de markt te bemachtigen.

Muller ziet zulke partijen niet als bedreiging, zegt hij. Picnic bedient vooral gezinnen, die er hun weekboodschappen bestellen. „Met alles erop en eraan: vers, diervoeding. Dat is echt iets anders dan wanneer je met vrienden op de bank ligt voetbal te kijken en het bier is op, en dat je dan zo’n bedrijf een sixpack laat bezorgen. Weekboodschappen in zo’n rugtas – dat gaat ook helemaal niet werken.”

Miljard euro omzet

Waar de vorige kapitaalinjectie vooral opging aan uitdenken en bouwen van een vernieuwend, geheel geautomatiseerd distributiecentrum bij Utrecht, zijn de miljoenen die nu zijn opgehaald vooral bedoeld om te groeien. Daarvoor zijn onder meer extra personeel, meer overslagcentra en meer elektrische bestelbusjes nodig.

In Nederland, waar Picnic in 2014 begon, bezorgt het in meer dan 120 steden. Anders gezegd: ongeveer de helft van alle Nederlanders kan bij Picnic bestellen, aldus Muller. „Dat kan misschien 60 of 70 procent worden.”

Om te groeien, moet je aanloopverliezen accepteren Michiel Muller Mede-oprichter van Picnic

In Duitsland is het bedrijf nog maar drie jaar actief, en dan alleen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. „Dus 95 procent van de Duitsers kan nog niet bij ons bestellen. En in Frankrijk zijn we pas begonnen, in Valenciennes. Dus daar zijn we in 99 procent van het land nog niet actief. Er is dus veel ruimte om te groeien, simpelweg door in nieuwe steden te openen.”

Voor dit jaar mikt Picnic op een omzet van ongeveer een miljard euro, grofweg het dubbele van vorig jaar. Ook in voorgaande jaren wist Picnic de omzet ongeveer te verdubbelen. Daarmee is het bedrijf een serieuze concurrent voor Albert Heijn en Jumbo, met afstand de twee grootste supermarktketens van het land. Ook Jumbo kwam vorig jaar tot ongeveer 500 miljoen euro aan online-omzet. Van Albert Heijn zijn zulke cijfers niet bekend.

Logische verliezen

Maar winst maakt Picnic al jaren niet. In 2019, het laatste jaar waarover cijfers bekend zijn, leed het bedrijf 44 miljoen verlies. Vorig jaar was het verlies wel „kleiner” aldus Muller.

De rode cijfers ziet hij als een logisch gevolg van Picnics groeistrategie. „In steden waar we twee jaar open zijn, zijn we winstgevend. Het punt is alleen: als je in nieuwe steden opent, en je bouwt een nieuw distributiecentrum, dan gaat je totale winstgevendheid omlaag. Om te groeien, moet je aanloopverliezen accepteren. Want als je zo’n heel groot gebouw neerzet, komt daar op de eerste dag maar één mandje boodschappen uit.”

