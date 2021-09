‘Franse troepen doden leider van Islamitische Staat in de Sahara’

Frankrijk zegt de leider van Islamitische Staat (IS) in de Sahara, Adnan Abu Walid al-Sahrawi, te hebben gedood. De Franse president Emmanuel Macron tweette woensdagavond dat al-Sahrawi „geneutraliseerd werd door Franse troepen”, maar gaf geen verdere details. Hij noemt de dood van al-Sahrawi een „groot succes”.

Waar, wanneer en hoe al-Sahrawi is vermoord, is niet duidelijk. Er gaan al weken geruchten over de dood van de terroristenleider, maar autoriteiten in de regio hebben zijn overlijden nog niet bevestigd. IS is in de Sahara actief aan de grens tussen Mali en Niger. Het Franse leger is sinds 2013 in het gebied gestationeerd, om de Malinese overheid te ondersteunen in de strijd tegen jihadistische groeperingen. In de regio is ook een VN-vredesmissie gelegerd.

Al-Sahrawi heeft onder meer de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanslag in 2017 in Niger waarbij vier Amerikaanse militairen en vier mensen uit het leger van Niger omkwamen. De groep heeft ook buitenlanders ontvoerd in de Sahel en houdt vermoedelijk nog steeds de Amerikaan Jeffrey Woodke vast, die in 2016 uit zijn huis in Niger werd ontvoerd.

Afgelopen juni doodden Franse troepen in Mali ook een jihadist die verantwoordelijk werd gehouden voor het ontvoeren en vermoorden van twee Franse journalisten in 2013. Eind vorig jaar werd in hetzelfde gebied door Franse militairen een belangrijke terroristenleider gedood die „een historische figuur binnen de jihadistische beweging in de Sahel” zou zijn geweest.