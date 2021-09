FNV-vicevoorzitter: ‘We moeten niet proberen alle banen in stand te houden’

Oplopende wachtlijsten in de zorg, fabrieken die opdrachten moeten weigeren, restaurants die hun openingstijden inkorten. Voor werkgevers beginnen de personeelstekorten pijn te doen. Maar vraag Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van vakbond FNV naar de krapte op de arbeidsmarkt en hij begint te relativeren.

„Ik hoor ook veel huilie-huilieverhalen van werkgevers”, zegt hij. Hij wijst naar de horeca, de winkelstraat en luchthaven Schiphol. „Ik zie lage lonen, achtergebleven kwaliteit van werk en flexwerkers waar bedrijven aan het begin van de coronacrisis massaal afscheid van hebben genomen, ook al was er loonsubsidie voor hen beschikbaar. Het is voor mij evident dat werkgevers dit probleem zelf hebben veroorzaakt.”

Deze vrijdag presenteert de FNV een nieuw rapport over de arbeidskrapte waarin de vakbond vooral beschrijft wat er níét zou moeten gebeuren. De FNV wil Nederlanders niet meer uren laten werken om de krapte te bestrijden.

Lees ook: De personeelstekorten zijn terug, dus hoe haal je mensen binnen?

Dat is wel wat economen en werkgevers regelmatig bepleiten. Nederland staat bekend als Europees kampioen deeltijdwerken. In geen ander EU-land is de gemiddelde werkweek zo kort: 30,6 uur. Volgens de FNV is dat geen probleem. Die korte werkweek wordt ruimschoots goedgemaakt doordat zo veel Nederlanders überhaupt een baan hebben: weinig mensen kiezen ervoor om thuis te blijven. Ook gaan Nederlanders relatief laat met pensioen.

Daarnaast legt het FNV-rapport de schuld voor de personeelstekorten vooral bij werkgevers zelf. De horeca en de handel (waaronder de winkelstraat) hebben zichzelf onaantrekkelijk gemaakt door een toename van flexwerk en achtergebleven lonen. De ‘reële lonen’ – gecorrigeerd voor inflatie – zijn in tien jaar tijd rond de 5 procent gedaald, berekenden FNV-economen.

Boufangacha heeft weinig medelijden met werkgevers in kraptesectoren, vertelt hij in de bibliotheek van een chic Haags hotel nabij Paleis Noordeinde. „Het is hun eigen schuld dat ze niet geïnvesteerd hebben in kwalitatief goede arbeid. En dat flexkrachten die zij vorig jaar de laan uit hebben gestuurd niet meer terugkomen. Eigen schuld dikke bult.”

CV Zakaria Boufangacha (Nieuwegein, 1982) studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Hij begon zijn loopbaan in 2007, als consulent in het juridisch adviescentrum van vakbond FNV Bondgenoten, die later met andere bonden fuseerde tot één vakbond: de FNV. In 2009 werd hij vakbondsbestuurder in de burgerluchtvaart. Sinds 2017 zit Boufangacha in het dagelijks bestuur van vakbond FNV, waar hij verantwoordelijk is voor arbeidsvoorwaarden en de coördinatie van cao-onderhandelingen.

U wijst nu op horeca en handel, maar de hele arbeidsmarkt is krap. Er is een recordaantal vacatures. Moet dat niet opgelost worden?

„Niet alle vacatures moeten ingevuld worden. Kijk naar kraptesectoren als de handel, horeca en luchtvaart. Moet Schiphol zo nodig een hub voor de wereld zijn? Met acht bedrijven voor de bagageafhandeling? Als dat nou kwalitatief goede banen waren… Maar de ervaring leert dat daar vooral veel pulpbanen zijn. Net als in de horeca en de handel.”

Sommige banen moeten verdwijnen?

„Exact. Als we kwalitatief slechte banen zien die weinig toegevoegde waarde bieden, dan moeten we er maar voor kiezen om dat wat te verminderen.”

Hoe bepaal je welke banen niet nuttig zijn? Dat is een hard oordeel.

„Het is een hard oordeel. Maar misschien zal de markt haar eigen oplossingen vinden. We moeten in ieder geval niet proberen om alle banen in stand te houden, maar goed kijken welke sectoren we echt belangrijk vinden voor onze samenleving, zoals zorg en onderwijs. Daar moet in geïnvesteerd worden.”

Wat moet er met niet-nuttige banen gebeuren?

„De overheid moet ervoor zorgen dat werkgevers niet meer zo makkelijk kunnen kiezen voor oneindig flexwerk: wegwerpbanen. Zij moeten weer vaste banen gaan geven. Bedrijven die zeggen: ik kan geen hogere lonen of vaste banen betalen, daarvan kun je je afvragen: hebben die nog wel bestaansrecht?”

En cruciale sectoren? Hoe moeten zij de krapte bestrijden?

„In de zorg, onderwijs en techniek begint het ook met duurzame arbeidsrelaties en een goede beloning. En het verbeteren van de kwaliteit van werk. Maak de sector aantrekkelijker om in te werken.”

Zit het probleem in de arbeidsvoorwaarden? In de techniek zijn toch al veel vaste banen en hoge lonen?

„Ook daar zijn veel uitzendkrachten: in de procesindustrie en de chemie zien we nog steeds een flexibele schil van 20, 30 procent. En kijk naar de metaalsector. Na jarenlang strijden is het dit jaar eindelijk gelukt om die sector aantrekkelijk te maken door de lagere loonschalen voor jongeren af te schaffen. Zelfs daar, in een sector met grote tekorten, ging dat niet vanzelf en moesten we staken.”

Veel zorg- en onderwijswerkgevers proberen hun personeel, vooral vrouwen, meer uren te laten werken. Keert de FNV zich daar tegen?

„Ik ben er heilig van overtuigd dat deeltijdwerken vaak uit nood geboren is. De juf van mijn zoontje zei laatst: een deeltijdcontract is eigenlijk een fulltimebaan, als je ziet wat er allemaal bij komt kijken. Dus als je zegt: laat hen zoveel mogelijk werken, ben je bezig met fantoombestrijding. Je moet beginnen bij de oorzaak: hoe pak je de werkdruk aan?”

Wij zijn ook bereid om te bespreken wat voor werk- gelegenheid we in Nederland willen hebben en hoe we kunnen inzetten op automatisering

Het kan toch allebei? De werkdruk verlagen én meer uren stimuleren?

„Ik denk dat het ene voortvloeit uit het andere. Je moet wel degelijk bij de echte problemen beginnen: de werkdruk, het toenemende aantal taken. Eerst moet de kwaliteit van werk verbeteren. Laten we elkaar nou niet gek maken door steeds meer te willen werken.”

Een op de drie vrouwen is niet economisch zelfstandig. Is dat niet een reden om hen aan te sporen tot meer uren werken?

„Jawel, daar staan wij achter. Maar niet als oplossing voor de krapte, maar vanuit een emancipatievraagstuk. Dat kun je doen door het partnerverlof en ouderschapsverlof aantrekkelijker te maken: vaak is het een financiële keuze dat de man doorwerkt. Op die manier willen we de arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten. Maar daar staat tegenover dat mannen veel meer thuis mogen zijn.”

Vakbond CNV bepleit het tegenovergestelde: een voltijdse werkweek van 30 uur. Wat vindt de FNV daarvan?

„Wij vinden al jaar en dag dat de 32-urige werkweek de norm zou moeten zijn. Maar ons verschil met CNV is dat wij dat niet overal stevig op de agenda zetten in de cao-onderhandeling. In veel sectoren zeggen werkgevers: daar beginnen we niet aan, we hebben juist extra handen nodig. En wij vinden dit ook niet overal het meest urgente onderwerp.”

Lees ook: Vier dagen werken en er vijf betaald krijgen. Werkt dat?

Volgens prognoses wordt de krapte nog nijpender door vergrijzing. Moet de overheid inzetten op het vernietigen van banen in Nederland, bijvoorbeeld door robotisering te stimuleren? Dan komen meer mensen beschikbaar voor overige vacatures.

„Dat zou heel ver gaan. Maar ik vind wel dat Nederland de laatste jaren, misschien wel decennia, heeft verzuimd om hier een goede visie op te ontwikkelen: wat voor werk willen we hebben in Nederland? De overheid zou inderdaad zulke innovatie kunnen bevorderen. Maar het belangrijkste is dat laagwaardige arbeidsvormen – goedkope flexcontracten – minder aantrekkelijk worden gemaakt.”

Steunt de FNV bedrijven die willen automatiseren? Ook als dat tot baanverlies leidt?

„Zeker.”

De vakbond keert zich toch meestal tegen baanverlies?

„Het belangrijkste is dat een bedrijf dit doet in overleg met vakbonden en werknemers: hoe gaan we om met de gevolgen van automatisering en robotisering? En hoe kunnen werknemers daar ook van profiteren? Als we dat gesprek aan kunnen gaan, dan staan we zij aan zij met de werkgever.”

Stel, een bedrijf zegt tegen de FNV: we hebben een fantastisch plan voor robotisering. De helft van de banen verdwijnt. Wat is jullie reactie?

„Hartstikke goed. Dat leidt tot meer arbeidsproductiviteit.”

Dat is toch niet jullie eerste reactie?

„Oké, we moeten kritisch naar onszelf zijn. Natuurlijk is je eerste reflex dat het niet leuk is als banen verdwijnen. Maar het is dan aan de werkgever om afspraken met ons te maken. Om zoveel mogelijk banen te behouden, om mensen die tegen hun pensioen zitten eerder te laten stoppen, of om de voltijdswerkweek in te korten met behoud van salaris – hier zou dat heel passend zijn.”

Lees ook: Over tien jaar is half Nederland niet meer geschikt voor zijn werk

Dat soort afspraken leiden er juist toe dat deze mensen níét op de arbeidsmarkt komen. Zo bestrijd je de tekorten toch niet?

„Dat is waar. Maar dan is mijn vraag: zijn die mensen nog in staat om iets heel nieuws te doen? Sommigen zijn al opgebrand. En soms is het lastig om mensen nog om te scholen.”

U wijst veel op de verantwoordelijkheid van overheid en werkgevers. Wat kunnen vakbonden zelf doen?

„Misschien is het een dooddoener, maar wij voelen ons gesterkt in onze agenda van meer vaste banen, hogere lonen en een betere kwaliteit van werk. Maar wij zijn ook bereid om te bespreken wat voor werkgelegenheid we in Nederland willen hebben en hoe we kunnen inzetten op automatisering. Dat je nu in de horeca zelf een bestelling kunt doorgeven met een zo’n QR-code vind ik geen slechte ontwikkeling. Als je daardoor minder mensen nodig hebt in de horeca, kunnen er meer mensen in de zorg werken.”