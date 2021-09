Een kip met een knal

De plofkip verdwijnt uit de supermarkt, maar verdwijnt het woord daarmee ook? Waarschijnlijk niet, want er wordt meer geploft in het Nederlands. Naast plofkip kennen we plofklas, plofkraak, plofkoffer en plofzak: alle vijf woorden uit de laatste decennia. Voedseljournalist Wouter Klootwijk bedacht de term plofkip begin deze eeuw, maar het woord werd pas tien jaar later algemeen bekend toen de Stichting Wakker Dier er campagne mee ging voeren. Vervolgens ging het snel: binnen de kortste keren kwamen creatieve taalgebruikers analoog aan plofkip met nieuwe plof-woorden.

De taalkundige term ‘plofklank’ is echter al meer dan honderd jaar gebruikelijk. Een verklaring zou kunnen zijn dat plofkippen, plofklassen, plofkraken enzovoorts uitwassen zijn van de moderne tijd en de plofklank niet. Waren er dan vroeger geen uitpuilende schoolklassen? Ja. Maar niemand die het toen ooit over een plofklas had.

Misschien moet het verschil gezocht worden in een ander ‘ploffen’. Plofklanken zijn medeklinkers waarbij de luchtstroom even helemaal tegengehouden wordt om daarna met een kleine explosie losgelaten te worden. Het resulteert in p, b, t, d of k, klanken die met een plofgeluidje gerealiseerd worden. Dat is het echte ploffen, een van de weinige werkwoorden in het Nederlands die klanknabootsend zijn.

Dit werkwoord ploffen heeft niet veel afleidingen opgeleverd. Je hoort naast de ‘plopkap’, het foam omhulsel van een microfoon dat het ploffen van vooral p’s en b’s moet dempen, ook wel spreken van een plofkap, maar eigenlijk is de enige echte afleiding de ‘ploffiets’, de spottende benaming voor de oude Solex-bromfiets, een gemotoriseerde tweewieler die zich met ploffend geluid voortbewoog. Vandaar de naam ’t Ploffietske voor een brommer- en scooterspecialist in Groningen en de bijnaam Plofstra voor Solexberijders.

Foto Marcel van Hoorn / ANP

Het ploffen van een plofkip of plofklas heeft geen directe relatie met een plofgeluid, maar meer met de onwelvoeglijke uitspraak ‘ik plof’ na een copieuze maaltijd. „Als ik er nog meer in prop, ontplof ik”, wil de gast eigenlijk zeggen. Ploffen als ontploffen staat niet in de woordenboeken. Het is betrekkelijk nieuw, want wie eertijds iemand kwaad toewenste, voegde zijn vijand niet de verwensing ‘plof’ toe, maar ‘ontplof’, of nog sterker ‘ontplof in een meelzak’ of ‘krijg een ontploffing achter je hart’.

En toch is ontploffen nu de meest gebruikte betekenis. Het deeltje ont- in ontploffen is overigens niet hetzelfde als ont- in ontmenselijken, ontnemen of ontluizen, waar het een negatieve betekenis heeft: ‘ontdoen van iets’. Het is het ont- van ontbijten en ontluiken: ‘beginnen met iets’. Ontploffen is iets met een knal uit elkaar laten springen.

En dus telt een plofklas zoveel leerlingen dat het lokaal bijna ontploft. Een plofkraak is een diefstal waarbij een geldautomaat tot ontploffing wordt gebracht. Een plofkoffer is de koffer van een geldloper die ontploft als hij in vreemde handen valt, een plofzak of plofkussen is een airbag, een opblaasbaar stootkussen dat zich bij een aanrijding explosief ontvouwt. En een plofkip is een kip die zo snel vetgemest wordt dat ze dreigt te ontploffen.