Doodsbedreiger Pieter Omtzigt alsnog de cel in

Het gerechtshof in Den Haag heeft de 27-jarige Danny V. uit Heerlen donderdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden waarvan de helft voorwaardelijk, voor het met de dood bedreigen van politicus Pieter Omtzigt. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de man, die Omtzigt vorig jaar agressief bejegende en minutenlang achtervolgde op straat in Den Haag, eerder nog tot een geheel voorwaardelijke celstraf van vier maanden.

Op 20 augustus 2020 volgde V. de politicus samen met een aantal andere mensen die op die dag op het Plein demonstreerden tegen de coronamaatregelen. Op YouTube-videos was te zien hoe Omtzigt door V. werd gehinderd tijdens een wandeling, waarbij de man hem met luide stem onder meer een „vieze vuile kankerhond” en een „verrader” noemde, en zei: „Ik zal je doodslaan mongool!”. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om een zogeheten voltooide bedreiging, in plaats van een poging tot bedreiging. Het hof ging daar in mee.

De bedreiging van Omtzigt en andere Nederlandse politici leidde afgelopen najaar tot debat. Zowel Kamerleden als fractievoorzitters krijgen meer bedreigingen dan enkele jaren geleden, terwijl ook de aard van de dreigementen ernstiger wordt. Bovendien worden politici vaker op straat lastig gevallen in plaats van op sociale media. Dat noopt een deel van hen om hun werkwijze aan te passen, zoals het niet vooraf bekendmaken van tijdstippen waarop zij verschijnen op openbare bijeenkomsten. Enkele fractievoorzitters lieten vorig jaar weten dat hun privéadres extra streng beveiligd wordt.