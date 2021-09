De tuin in voor reflectie, meditatie en kritiek

Dat Montmartre ooit platteland was met moestuinen en een windmolen, is in het volgebouwde Parijs van nu bijna niet meer voorstelbaar. Toch schilderde Vincent van Gogh in 1887 dit idyllische landschap – hoewel al in zijn tijd de grote stad ernaartoe oprukte. Ruim een eeuw later zijn we gewend dat natuur moeten wijken voor de mens. Maar met de klimaatcrisis komt ook de vraag: hoe lang kunnen we dat nog volhouden?

Veel hedendaagse kunstenaars zijn bezig met de vraag hoe de mens zich tot de natuur verhoudt en hoe tuinen daarbij een rol kunnen spelen. Musea spelen daarop in en de tuin als kunstwerk is dan ook niet meer weg te denken. In het Centraal Museum reflecteren ze op de opkomst van de kunsttuin in de tentoonstelling De botanische revolutie: over de noodzaak van kunst en tuinieren, waar de vroegere en hedendaagse maatschappij geduid wordt aan de hand van de tuin.

Het museum heeft flink wat bruiklenen weten te regelen, zoals de Moestuinen op Montmartre van Van Gogh (Stedelijk Museum Amsterdam), het entomologische boek Metamorphosis insectorum Surinamensium van Maria Sibylla Merian (Universiteitsbibliotheek Utrecht) en het Drieluik met Maria en kind, Jozef, engelen en heiligen in besloten tuin van de Meester van Delft (Catharijneconvent). Bij dat laatste schilderij is een bijzondere link met het Centraal Museum: de tuin van het museum is geïnspireerd op de Mariatuin. Jammer dat die informatie, die het werk hier extra glans zou geven, er niet bij staat. Er is namelijk gekozen de tentoonstelling zonder verduidelijkende bordjes te presenteren. Wie meer wil weten, moet in het zaalboekje duiken.

Schat aan insecten

De bruiklenen zijn goed gekozen, maar de werken uit eigen collectie zijn toch het boeiendst. De zeventiende-eeuwse verzamelaarskast bevat een schat aan insecten, zaden, skeletjes en allerlei ander grut, enkel om destijds aan bezoek te kunnen tonen: ik ben rijk dus ik kan verzamelingen aanleggen. Natuur teruggebracht tot hebbedingetjes.

Ook de tuin van het Poppenhuis van Petronella de la Court (1670-1690) is te zien; voor een aanstaande verbouwing van het museum werd het huis tijdelijk gedemonteerd, waardoor het pareltje dat normaal rechtsonder zit los voor het voetlicht kan komen.

De tuin van het poppenhuis van Petronella de la Court uit 1670-1690. Foto Dieuwertje Bravenboer

Nog fraaier zijn de hedendaagse werken uit eigen collectie. Bij het samenstellen van het Surinaamse insectenboek bleek de kennis van tot slaaf gemaakte vrouwen onmisbaar – maar die kregen in 1705 geen erkenning. Patricia Kaersenhout corrigeert dat met Of Palimpsests and Erasure, een serie beeldschone prints waarop ze platen uit het boek in heldere monochrome kleuren heeft ingevuld, met ernaast een in grijs uitgevoerd portret van een vrouw. Die kan zo uit de vergetelheid tevoorschijn komen.

Patricia Kaersenhouts Of Palimpsests and Erasure met het insectenboek van Maria Sibylla Merian ervoor in de vitrine. Foto Dieuwertje Bravenboer

Messcherpe kritiek

Lawn van Lungiswa Gqunta is een letterlijk messcherpe kritiek op hoe in Zuid-Afrika met geschillen over land wordt omgegaan: een veld van gebroken colaflesjes gevuld met een groene vloeistof, waarmee enerzijds het gazon van de geprivilegieerden wordt opgeroepen, anderzijds de mogelijkheid voor de minderbedeelden om de flessen als molotovcocktail te gebruiken bij protesten. De idee was om de flessenresten te vullen met benzine, maar dat kon uit veiligheidsoverwegingen niet.

Helemaal aan het einde van de expositie wacht de video-installatie Fix the Variable, Exclude the Accidental, Eliminate the Impure, Unravel the Tangled, Discover the Unknown van Persijn Broersen en Margit Lukács. Op vijf doeken deinen en dansen planten op muziek. Het levert een meditatief moment op waarin je je kunt onderdompelen: misschien wel de essentie van het genot van een tuin.

De video-installatie Fix the Variable, Exclude the Accidental, Eliminate the Impure, Unravel the Tangled, Discover the Unknown van Persijn Broersen en Margit Lukács. Foto Dieuwertje Bravenboer

Na alle plantenpracht is wellicht de vraag bij de bezoeker: wat kan ik zelf doen? Op weg naar de uitgang geeft het museum een voorzet met Toevallig groen, zaailingen van de stad van Hans van Lunteren. Wie in Utrecht goed om zich heen kijkt, ziet dat tussen stoeptegels, tegen muren en langs grachten zaad wist uit te groeien tot struik of boom. Van Lunteren heeft een label ontwikkeld, ‘Zaailing gewenst’, dat iedereen aan spontaan opgekomen groen kan hangen. Levert het geen gevaar op, dan mag het blijven en kan het meehelpen aan de verdere vergroening van Utrecht. Dit charmante project zou landelijke navolging mogen krijgen.

Beeldende kunst De botanische revolutie: over de noodzaak van kunst en tuinieren. T/m 9/1/22 in Centraal Museum, Utrecht. Wandelingen langs gewenste zaailingen op 19 en 26 september en 3 oktober. Inl: centraalmuseum.nl ●●●●●