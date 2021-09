De oude bajes in Rotterdam-Noord is sfeervol verbouwd – voor de rijken

Bewaarder Jan Kuiper zit op een bankje binnen de muren van zijn voormalige ‘bajes’ Noordsingel. Hij draait een sjekkie, zit breeduit, arm op de rugleuning. Afscheid van deze plek was moeilijk, vertelt Kuiper. „Toen het sloot heb ik een potje flink lopen janken.” Het is de eerste keer dat Kuiper de woningen ziet die gemaakt zijn van de plek waar hij 33 jaar werkte als gevangenisbewaarder. „Het is prachtig geworden. En je voelt de oude sfeer nog.”

De gevangenis, gebouwd vanaf 1866 en gesloten in 2012, is de afgelopen jaren omgebouwd tot een autoluw wooncomplex. Het Rijk vond het gebouw na bijna 150 jaar te duur en lastig te beveiligen.

Tien jaar na de start van het project levert de ontwikkelaar deze weken de laatste van de 121 koopwoningen op. Prijzen liggen gemiddeld tussen de 3 ton voor de appartementen in het voormalige huis van bewaring en 9 ton in de cellenvleugels.

Toen bleek dat de Rijksvastgoeddienst van het complex af wilde, bleef de vraag: wat moet de stad met het terrein? De gemeenteraad sprak destijds af dat het groen ‘voor de buurt’, moest worden, mede omdat in het Oude Noorden weinig groen was. ‘Tuin van Noord’, is het wooncomplex daarom genoemd.

De oude stijl en de essentie van de plek moesten behouden blijven. Dat was ook de opdracht die architecten Sander Nelissen en Jeroen Semeijn kregen, vertellen ze tijdens een wandeling binnen de gevangenismuren. „Het complex is niet alleen van bewoners, maar van héél Noord”, zegt Nelissen. Tenminste, dat het is het idee.

Vogelaarwijk

Bij de bouw in 1866 was het gebied nog polder. De eerste huizen van het Oude Noorden werden kort daarna gebouwd. De wijk kenmerkt zich door kleine huizen en smalle straatjes. Tegenwoordig is het een gemêleerde buurt, met 17.000 inwoners. Na het stempel ‘Vogelaarwijk’ in de jaren nul kreeg het extra (financiële) aandacht, maar volgens de gemeente leeft nog altijd een kwart van de bewoners onder de armoedegrens. 60 procent van de woningen is coöperatiehuur en de gemiddelde WOZ-waarde lag in 2019 op 180.000 euro.

Van bovenaf lijkt de gevangenis, in het hart van die wijk, op een asterisk. Vijf vleugels komen in het midden samen bij het panopticum, vanwaar bewaarders de gedetineerden in de gaten hielden. „Het is een rationele bouwstijl die in die tijd gangbaar was voor gevangenissen”, vertelt Nelissen.

De uiteinden van de vleugels hebben hoge op kerkramen lijkende ramen, de verder donkere bakstenen gebouwen hebben zwarte daken. De huizen die ze bouwden in de B- C- en D-vleugels zijn twee of drie cellen breed en vijf verdiepingen hoog. De woningen variëren van 100 tot 200 vierkante meter.

Nelissen heeft op de eerste verdieping de gevel eruit laten slopen en vervangen door een grote glazen pui die loopt over de hele breedte van de vleugel. „Zo komt meer licht binnen en blijft het ritmische, strakke in tact.”

Op de A-vleugel viel in de oorlog een bom en is sindsdien niet meer opgebouwd. Het huis van bewaring is zo goed als helemaal afgebroken en opnieuw opgebouwd – daar huizen nu kleinere appartementen van ongeveer 45 tot 60 vierkante meter, bedoeld voor starters.

Een grote kapel, de eerste kapel gebouwd bij een Nederlandse gevangenis, staat los van de asterix en is in taartpunten verdeeld in woningen. „We hadden een pater voor de katholieken, een dominee voor de hervormden”, zegt Kuiper. „In de jaren 80 hebben we de bankjes van de vrouwenverdieping gesloopt om daar een gebedsruimte te maken voor moslims.”

De eerste kapel die gebouwd is bij een Nederlandse gevangenis

Midden- en bovenklasse

Strakke designmeubels zijn zichtbaar door de ramen, net als weelderige tuinsets buiten. Teruggeven aan de buurt, lukt dat met de woningen zelf? Vanwege het prijskaartje zijn de huizen vooral verkocht aan de midden- en bovenklasse. Voor de gemiddelde ‘Oude Noorderling’ is het moeilijk te betalen. Onder de kopers zijn Rotterdammers, maar ook Amsterdammers, Hagenaren en expats. Een greep uit hun beroepen: bouwkundig ingenieur, consultant, chirurg, directeur.

„Hier wonen is wel bijna white privilege”, zegt de 39-jarige businesscontroller Edwin van Tongerlo, vanachter zijn scherm. Hij woont met zijn vriendin in de gang van het panopticum naar de D-vleugel. „We zijn wel behoorlijk bevoorrecht ten opzichte van de mensen aan de andere kant van de muur”, zegt vriendin Marie Josee van Rijn (42), chirurg bij het Erasmus MC.

Hun huis is 150 vierkante meter, telt drie verdiepingen en een entresol. Op de bovenste verdieping zit hun woonkamer, met het plafond op 8.60 meter hoogte. „Ik weet nog niet hoe ik de ramen ga schoonhouden”, lacht Van Rijn.

Door het raam zijn de designmeubels van de 'bevoorrechten' te zien.

De architecten hebben hun best gedaan ook zo betaalbaar mogelijke koopwoningen te bouwen. Semeijn vertelt dat ze tijdens het ontwerpen de huizen in het huis van bewaring nog kleiner hebben gemaakt vanwege de stijgende huizenprijzen, om ook te kunnen voldoen aan de vraag naar goedkopere woningen. „Maar de markt is momenteel zo oververhit, en de plek zo dichtbij het station is zo gewild, dat de prijzen toch hard stegen”, zegt Nelissen.

Vroeger was het net een dorp, zegt bewaarder Kuiper. De directeur in de rol van burgemeester, de gedetineerden en bewaarders als bewoners, met ook een arts, psychiater en tandarts. „Op het hoogtepunt huisvestten we 443 gedetineerden. Dat is veel, voor een bajes.”

Kuiper vond deze gevangenis het mooiste, juist omdat hij zo oud was, waardoor er meer contact ontstond met de gedetineerden. En de zwaarste jongens zaten niet hier. „Daardoor kreeg het een gemoedelijke sfeer.”

Willem Holleeder

In de eerste jaren dat Kuiper er werkte, was het regime streng, maar met de komst van een andere directeur in de jaren 80 veranderde dat. „Het was niet meer alleen de deur openen, wasknijpers in elkaar laten zetten op cel en luchten.” Ze gingen naar een ‘arbeidszaal’, konden tekenen, mochten sporten en er kwam een bieb.

Bewaarder Kuiper doet geen uitspraken over wie hier heeft vastgezeten. Architect Nelissen weet nog wel een gedetineerde. Volgens hem heeft Willem Holleeder ook een nacht aan de Noordsingel geslapen. „Hij zat in De Schie, maar omdat media zoveel aandacht hadden voor zijn vrijlating, werd hij een dag ervoor overgeplaatst. Kon hij hier zonder problemen de straat op wandelen.”

Volgens de architect heeft Willem Holleeder ook een nacht aan de Noordsingel geslapen.

Als je binnen de muren staat, zou je het niet zeggen, maar het complex is één rij huizen verwijderd van de drukke Zwart Janstraat. Maar hier is het haast dorps stil en gemoedelijk. Bewoonster Van Rijn: „Op een zonnige zondag staat iedereen in de voortuin te barbecueën.” Met een knipoog: „‘Welkom terug in de commune’, zeg ik dan. Ik heb nog nooit zoveel contact met de buren gehad als hier. En de kinderen spelen overal.”

De meeste woningen hebben aan de voorkant een klein tuintje, waarvan het volgens de regels mogelijk moet blijven over de heg te blijven kijken. Sommige bewoners hekelen het gebrek aan privacy – „je kunt niet in je pyjama in de tuin zitten” – maar over het algemeen vindt men het „super gezellig”. Een campinggevoel, noemt bewoner Diederick Nierstrasz (41) het wonen in de Tuin van Noord.

De sportfaciliteiten op het terrein, waar de gedetineerden basketbalden of voetbalden, zijn afgebroken, waardoor de omgeving binnen de muren een open karakter heeft. Overal zijn de binnenmuren van het complex tot twee meter hoogte wit geverfd. Kuiper: „Zo konden we ’s nachts goed zien of mensen rondliepen op plekken waar ze niet hoorden.”

Op vier plaatsen is een openbare voetgangersingang met mosgroene deuren die dicht kunnen. Verder staat het grootste deel van de muur nog overeind. Het maakt een gesloten indruk. De architecten hopen op een doorgang naar de Zwart Janstraat, zodat je in een keer van de drukke winkelboulevard binnen de muren van de gevangenis kunt zijn. De plannen liggen klaar. De gemeente is nu aan zet, zegt Semeijn.

Het park, ingericht met laag groen zoals siergrassen, trekt wellicht om die reden nog weinig bezoekers. „Het heftigste wat hier gebeurt, zijn jongens met elektrische stepjes die hier soms rond racen”, zegt bewoonster Van Rijn.

Na enkele fietsendiefstallen vragen sommigen zich wel af of de hekken altijd open moeten blijven, vertelt een bewoner. „De hekken kúnnen dicht, maar volledig afsluiten zou ik heel jammer vinden”, zegt architect Nelissen „Zo is het complex, in zijn huidige vorm, niet bedoeld.”

