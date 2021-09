Nixon werd een zweterige zenuwpees

John W. Dean was geen Nixon-man. Hij was een Porscherijder en een playboy. Conservatief gekleed en gekapt, maar niet om zich af te zetten tegen de jeanscultuur van de hemelbestormers buiten het Witte Huis. Jasje, dasje en een hoornen bril stonden hem gewoon goed. Hij had er naar eigen schrijven (Blind Ambition, 1976) zelfs zijn opvallende transfer aan te danken van het ministerie van Justitie naar het Witte Huis, als adviseur van de president.

Echt klikken deed het niet. Dean was geen man om na werktijd een lijst met vijanden mee af te werken. Voor het wegtikken van sterke drank en het delen van rancune had Nixon zijn raadgever Charles Colson, een ongelikte beer. Veiligheidsadviseur Henry Kissinger was er om de wereld buiten Amerika mee door te nemen. Als de president met intimi filosofeerde over zijn lange verleden in de Amerikaanse politiek, zijn onwaarschijnlijke overwinningen na aanvankelijke nederlagen, zat Dean gezellig thuis met zijn mooie vrouw, Maureen. Nixon speculeerde gretig met stafchef Bob Haldeman over hun ongetwijfeld wilde seksleven.

Oog in oog met de machtigste man

Maar daar zat hij toch maar, op 27 februari 1973. Oog in oog met de machtigste man op aarde, met op de agenda het knallende hoofdpijndossier Watergate. Dean was benoemd tot ‘spreekstalmeester van de doofpot’ (Blind Ambition) of ‘probleemverantwoordelijke voor de doofpot’ (The Nixon Defense, 2014). Opvallend, dat uitgerekend de brutale jonge hond Dean erin was geslaagd de roemruchte ‘Berlijnse Muur’ te slechten van stafchef Haldeman en chef-binnenland John Ehrlichman, zij lieten niemand toe tot de president.

Nixon kon Watergate blijkbaar niet meer af met dat grimmige maar efficiënte duo. Hij zocht hulp van buiten zijn coterie van intimi, schrijft journalist Michael Dobbs in King Richard: ‘Vanaf 27 februari sprak Nixon Dean bijna dagelijks, soms twee keer per dag. Wat ooit een zeurende irritatie was veranderde snel in een obsessie die hem volledig opslokte.’

Een fascinerend en goed geschreven boek, King Richard. Watergate: je weet hoe het afloopt, maar de weg naar het einde kent adembenemende haarspeldbochten. Dobbs, voorheen verbonden aan The Washington Post en schrijver van non-fictie boeken over scharniermomenten in de Amerikaanse geschiedenis, concentreert zich op de eerste honderd dagen van de tweede termijn van Nixon; van de inauguratie op 20 januari 1973 na een klinkende herverkiezingsoverwinning tot en met 17 juli van dat jaar, als de nieuwe stafchef Alexander Haig de interne registratie van gesprekken op geluidsbanden stopzet.

Honderd dagen: het symbolische belang van het tijdsframe zal geen student van de Amerikaanse geschiedenis ontgaan. Sinds Franklin Delano Roosevelt en diens New Deal moet het dan gebeuren: positieve energie omzetten in krachtig beleid. Het contrast met het begin van Nixons tweede termijn is veelzeggend: negatieve energie omgezet in de totale implosie van zijn regering. Op 17 juli 1973 is er in feite al geen redden meer aan, hoewel Nixon zijn presidentschap met nog ruim een jaar weet te rekken.

King Richard is, in essentie, een rituele dans van twee personen die elkaar niet vertrouwen maar even nodig hebben. Dean klopte zichzelf vanaf 23 februari bijna dagelijks op de schouder: knap werk, al dat overleg met de president. Dat had hij toch maar bereikt. Nixon klampte zich aan zijn gesprekspartner vast als de spreekwoordelijke laatste strohalm. Hij gaf hoog op van diens intelligentie en analytisch vermogen. Watergate was bij Dean ongetwijfeld in goede handen en zo niet, dan kon hij hem in een later stadium altijd nog als zondebok offeren. Alle gesprekken werden bovendien opgenomen; fijn voor Nixon om achter de hand te hebben voor de memoires die hij nog wilde schrijven.

Probleem voor Nixon was alleen dat Dean hem vanaf de eerste ontmoeting doorzag. Ontluisterend, vond de chef-doofpot, die oeverloze en rammelende betogen van de president. Triest, zoals hij de dop van zijn vulpen in de mond nam en frunnikte met pen en papier. Voor zijn ogen transformeerde de machtigste man op aarde in een zweterige zenuwpees.

Nixon had veel te laat door dat Dean hem de baas was. In de kille kantooroorlog die Watergate werd, onder de niet aflatende druk van de buitenwereld bestaande uit journalisten, een eigenzinnige rechter en een commissie van de Senaat, was het ieder voor zich. Ineens sloeg paternalistisch vertrouwen om in paranoia: Nixon vermoedde dat Dean hun gesprekken ook opnam. Hun relatie zou toch niet ontaarden in een gevecht tussen geluidsbanden: zijn tapes tegen die van Dean?

Zijn mond niet voorbijgepraat?

De bandjes zijn de eigenlijke hoofdpersoon van King Richard. Bedoeld als steun en toeverlaat – onmisbaar document bij het schrijven-op-termijn van zijn memoires en de finale afrekening met zijn vele vijanden. Maar dan begint het toch te knagen: heeft hij zijn mond niet voorbijgepraat, wat als buitenstaanders er beslag op leggen? Tot drie keer toe drong Nixon er bij Haldeman op aan de tapes te vernietigen: waar waren ze eigenlijk goed voor, journalisten die hun interviews opnemen deugden immers ook niet voor hun vak. Haldeman voerde de opdracht gelukkig niet uit.

En toch, Nixon was er niet gerust op. Eerst luisterde de stafchef op zijn verzoek naar enkele opgenomen gesprekken met Dean. Conclusie: niets aan de hand. Later kon Nixon zijn bange nieuwsgierigheid niet bedwingen. Hij luisterde zelf, een loodzware dag lang. Na afloop belde hij opgelucht met Haldeman, die hij nota bene net de bons had gegeven. Nee hoor, die opgenomen gesprekken met Dean stelden niets voor. Daar hoefde hij zich niet voor te schamen.

Verkeerde inschatting. Het bestaan van de bandjes, onthuld door de loyale medewerker Alexander Butterfield, en de juridisch afgedwongen overhandiging-op-termijn daarna, doen Nixon uiteindelijk de das om. Ruim een jaar later, op 9 augustus 1974, geeft hij de strijd op en legt het ambt neer. Nee, Nixon is niet degene die de opdracht geeft tot de dubbele inbraak in het hoofdkantoor van de Democratische partij in mei en juni 1972. Hij roert daarna wel nadrukkelijk in de doofpot. En hij is, als president, uiteraard verantwoordelijk voor de cultuur die de inbraak mogelijk maakt. In de woorden van Haldeman, geciteerd door Dobbs: ‘Hij was er zelf niet van op de hoogte. Maar hij stond wel aan de basis.’



Michael Dobbs: King Richard. Nixon and Watergate: an American Tragedy . Knopf, 416 blz. € 24,99 King Richard. Nixon and Watergate: an American Tragedy . Knopf, 416 blz. € 24,99 ●●●●●

Welke boeken verschenen er nog meer over Watergate?

Watergate is en blijft van een morbide schoonheid. Er is veel over geschreven. Naast de in de recensie aangehaalde boeken van John Dean zijn de memoires van het duo Haldeman (The Ends of Power, 1978) en Ehrlichman (Witness to Power, 1982) goede ooggetuigenverslagen. De dagboeken van Haldeman (The Haldeman Diaries, 1994) zijn al net zo waardevol als de geluidsbanden. Een fraaie roman over het schandaal is Watergate van Thomas Mallon (2012), inclusief het motief van kogelgaten op de omslag. John Farrell schreef een uitstekende biografie over Nixon (Richard Nixon, The Life, 2017). Maar alles begint metAll the President’s Men (1974) van Bob Woodward en Carl Bernstein. Dit heeft alleen al eeuwigheidswaarde vanwege de anatomie van een redactie in de jaren 70. Ben Bradlee’s Washington Post: dat waren nog eens tijden. Bernstein publiceert dit najaar zijn memoires, een gebeurtenis om naar uit te kijken.