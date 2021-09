Coronapas met minimale steun door Kamer

Kamerdebatten zonder kritiek op het coronabeleid zijn zeldzaam, maar zelden klonk die zo fel als donderdag. „Illegaal, onnodig en zinloos”, vond PVV-leider Geert Wilders de ‘coronapas’, de maatregel die vanaf 25 september een QR-code met vaccinatie- of testbewijs in grote delen van het openbare leven verplicht. De vaak zo gezagsgetrouwe SGP sprak van „een gevaarlijke route” die het demissionaire kabinet op gaat.

Ook partijen die normaal welwillend zijn tegenover het kabinet klonken teleurgesteld. De PvdA stelde vast dat de uitrol van het coronatoegangsbewijs voor veel mensen niet als een versoepeling, maar verzwaring voelt. „De coronacrisis is een vertrouwenscrisis geworden”, zei Attje Kuiken. GroenLinks, ook geen principieel tegenstander van de coronapas, had moeite met „de werkwijze, de communicatie en de onnavolgbaarheid die het kabinet soms laat zien”, zei Kamerlid Lisa Westerveld.

Ondanks alle grote woorden lijkt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) door te kunnen zetten. De Kamer durfde het deze hele coronacrisis niet aan om een coronamaatregel te blokkeren. Dat leek donderdagavond ook niet te gebeuren. De steun voor een gevoelig en verstrekkend kabinetsplan rond corona was echter niet eerder zo minimaal. VVD, D66 en CDA (73 zetels) van de demissionaire coalitie gingen akkoord, ChristenUnie niet. PvdA maakte duidelijk vóór te zullen te stemmen, GroenLinks weifelde nog lang. Alle andere partijen waren tegen.

Indirecte vaccinatieplicht

Nieuw is de coronapas niet. De QR-code werd afgelopen maanden al ingezet voor toegang tot grote evenementen en voetbalwedstrijden. Afgelopen dinsdag maakte De Jonge bekend de inzet ervan te willen verbreden tot veel meer sectoren, inclusief horeca, bioscopen en culturele instellingen. Dat zou nodig zijn om een snelle oploop van besmettingen te voorkomen nu de anderhalvemeterregel komt te vervallen. De coronapas maakt het leven van niet-gevaccineerden een stuk ingewikkelder: zij zouden voor elk terras- of filmbezoek een test moeten doen. Worden zij zo niet richting vaccinatie gedwongen?

Partijen haalden eerder aangenomen moties aan waarin het kabinet de opdracht kreeg nooit met een directe of indirecte vaccinatieplicht te komen. De coronapas voelt voor veel mensen wel zo, zei Denk-fractievoorzitter Tunahan Kuzu. „We zitten op een glijdende schaal. Hier wordt de keuzevrijheid van mensen ingeperkt.” Mirjam Bikker (ChristenUnie) zei er „principieel moeite” mee te hebben. „Wij willen stevig staan voor grondrechten, en het voorkomen van tweedeling.”

De Jonge noemde de invoering van de coronapas juist „de minst ingrijpende maatregel”. Het kabinet wil flink versoepelen, maar ook voorkomen dat de druk op de zorg te hoog wordt. Dat hij te hard was geweest richting vaccinweigeraars ging er bij De Jonge niet in. „De hele samenleving heeft last van mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren. Die waarheid kan hard zijn, maar het is wel eerlijk die met elkaar te delen.” Kamerlid Eva van Esch (PvdD) vreest dat die toon juist averechts werkt en niet-gevaccineerden „hun hakken in het zand gaan zetten”.

Het kabinet probeerde de Kamer tegemoet te komen, bijvoorbeeld door te beloven de testcapaciteit indien nodig uit te breiden. Ook waren Rutte en De Jonge bereid om te kijken naar een voorstel van PvdA-Kamerlid over een uitzondering op de coronapas voor de terrassen, waar het besmettingsrisico laag is.

De enige partijen die zich echt enthousiast toonden over de coronapas waren de liberale partijen. VVD-woordvoerder Aukje de Vries zei dat haar partij individuele vrijheid belangrijk vindt, „maar die is niet onbeperkt en vrijblijvend”, zei ze richting niet-gevaccineerden. D66’er Jan Paternotte vindt dat de herwonnen vrijheid door vaccinatie met de coronapas moet worden verdedigd. „Ik sta hier voor de mensen die zich wél hebben laten vaccineren, de beste keuze voor henzelf en voor anderen.”