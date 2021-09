Billie Jean King: het dubbelleven van een activistisch tennisicoon

Je kunt het je nu nauwelijks meer voorstellen, maar er was een tijd dat het uiterlijk van toptennissters tot in detail werd beschreven door serieuze sportjournalisten. De een had een „jongensachtige stijl”, de ander was sexy „ondanks haar kleine borsten”. Weer een ander droeg „gedateerde kleding”. „De aanvallen op onze vrouwelijkheid hielden nooit op”, schrijft Billie Jean King (77) in haar onlangs verschenen autobiografie All in.

‘BJK’, zoals zij liefkozend wordt genoemd, is een levende legende. De Amerikaanse won 39 grandslamtitels in ruim twee decennia, waarvan twaalf in het enkelspel. Ze was de drijvende kracht achter de totstandkoming van de professionele vrouwentennisbond WTA en zette de Verenigde Staten op z’n kop met haar overwinning op Bobby Riggs in de legendarische ‘Battle of the Sexes’ in 1973. Maar ze was ook een onvermoeibaar strijdster voor de rechten van vrouwen en minderheden. Voor al die dingen ontving ze in 2009 de Presidential Medal of Freedom.

Roem brengt invloed met zich mee, maar privé betaalde King (haar meisjesnaam is Moffitt) een flinke prijs. Als lesbiënne leidde zij lang een dubbelleven: naar buiten toe de ‘brave’ vrouw van een advocaat, binnenskamers verliefd op seksegenoten. Als kind van protestantse ouders in het benepen Amerika keek zij neer op haar eigen geaardheid. Het kostte veel therapiesessies om het verwoestende effect daarvan te begrijpen: „Ik sta bekend als iemand die zegt waar het op staat. Nu leefde ik een leugen en daar haatte ik mezelf om.”

All in is een lijvig boek. Het is dat haar uitgever King ervan wist te overtuigen dat niet elke vriendschap tot in detail beschreven hoeft te worden, anders was het achthonderd pagina’s dik geworden (nu 482). Als een spraakwaterval moet King tegenover ghostwriters Maryanne Vollers en Johnette Howard hebben gezeten. Dat die er een toegankelijk boek van hebben weten te maken is een prestatie op zichzelf, al wekt het hoge babbelgehalte op den duur irritatie, vooral als de auteurs langer dan nodig zijpaden inslaan – Kings vriendschap met popster Elton John bijvoorbeeld wordt breed uitgemeten.

Die name dropping is mogelijk het gevolg van Kings existentiële onzekerheid, die, denkt ze zelf, terug te voeren is op haar jeugd. Haar vader Bill (brandweerman) en moeder Betty (huisvrouw) waren niet alleen Godvrezende mensen, maar hadden ook hun eigen ingewikkelde dynamiek. Hij had geregeld woedeaanvallen, zij hulde zich in stilzwijgen en onderwierp zichzelf. „Beide gedragingen hebben mij beïnvloed”, vertelt King. „Ik was altijd zenuwachtig, klaar voor de ommezwaai, probeerde iedereen te pleasen.”

Billie Jean King in 2009 met president Barack Obama bij de uitreiking van de Medal of Freedom in het Witte Huis. Foto Getty Images

Dat, gecombineerd met haar verborgen geaardheid, zorgde op latere leeftijd niet alleen voor psychische, maar ook lichamelijke klachten. King had hartproblemen en ontwikkelde een eetstoornis. Als ze zich volvrat, voelde ze die oude pijn minder. Pas op haar 51ste durfde ze haar ouders te vertellen dat ze op vrouwen valt.

Liefdesbrieven

De Amerikaanse roddelpers zal hebben gesmuld van meerdere passages in het boek. Zoals de uitgebreide beschrijving van haar geheime relatie met kapster Marilyn Barnett, tijdens haar huwelijk met Larry King (niet te verwarren met de beroemde journalist die dit jaar overleed). In het begin kon Billie Jean haar geluk niet op, maar mettertijd werd Barnett een kwelgeest. Hilarisch, als het niet zo triest zou zijn, is de scène waarin King beschrijft hoe Barnett een belangrijk interview onderbreekt om haar een avocado te voeren. Barnett verwachtte dat King haar tot haar dood zou onderhouden en dreigde liefdesbrieven te openbaren toen zij op een zijspoor werd gezet. Barnett schakelde een advocaat in, waardoor King werd ge-out.

Lees ook: Genie, strateeg, heethoofd – de vele gezichten van tenniskampioen Medvedev

Openhartig ook is King als het gaat om de aanranding – ze was zestien – door de echtgenoot van haar favoriete onderwijzeres. Hij betastte haar op de achterbank tijdens een roadtrip, terwijl zijn vrouw achter het stuur zat. „Een tijd lang deinsde ik daarna terug als ik in bepaalde situaties oudere mannen trof”, vertelt ze. „Of als ik een man zag die leek op de man die me had aangerand. Soms zat ik in de woonkamer, keek ik naar mijn vader en dacht: hij heeft geen idee wat er is gebeurd.”

En dan is er ook nog de abortus die King onderging na een zeldzame vrijpartij met Larry, in 1971. In Californië was abortus legaal, maar ze moest zich wel eerst verantwoorden tegenover een medisch comité . „Waarschijnlijk het meest vernederende wat ik ooit heb meegemaakt.” Nadat ze een sportverslaggever in vertrouwen had genomen, kon die de verleiding niet weerstaan erover te schrijven. Haar ouders moesten haar abortus uit de krant vernemen.

Het privéleven van King is een rollercoaster. Je vraagt je af hoe zij al die jaren in de tennistop bleef. De sport moet een uitweg zijn geweest, ook gezien het milieu waarin zij opgroeide, maar de liefde voor het spel was ook groot. King kocht haar eerste racket als tienjarige voor acht dollar – ze deed klusjes in de buurt – en vertelde haar moeder dat ze nummer één van de wereld wilde worden.

In het boek legt ze uit wat tennis boeiend maakt. „Alles wat we meemaken is onderdeel van een proces van zelfontdekking, maar tennis kan die leerprocessen versnellen, omdat al je zintuigen eraan te pas komen. In het enkelspel sta je er alleen voor. Energie, zelfbewustzijn, vastberadenheid, ambitie – je moet het allemaal benutten om de eindstreep te halen.”

Seksistische uitspraken

Kings persoonlijke ervaringen zijn nodig om haar strijdbaarheid goed te begrijpen. Was zij als kind niet beknot geweest, dan had zij misschien nooit de uitdaging aangenomen van oud-tennisser Riggs (toen 55) om in september 1973 ten overstaan van een miljoenen-tv-publiek de sportieve strijd aan te gaan. Veel is bekend over hun ‘strijd tussen de seksen’ in een volgepakte Houston Astrodome, maar interessant is om te lezen hoe King zich erop voorbereidde en wat de impact ervan was.

1973: Billie Jean King wordt het veld op gedragen voor de legendarische ‘battle of the sexes’ tegen de toen 55 jaar oude tennisster Bobby Riggs, die zij versloeg in drie sets. Foto Bettmann Archive

Riggs probeerde King in de aanloop naar de best-of-five te ontregelen met seksistische uitspraken, maar zij zonderde zich af en werkte in stilte aan haar conditie en visualiseerde haar overwinning. Toen die een feit was – ze won in drie sets – werd zij voortdurend aangeklampt door mensen die vertelden waarom haar zege op een man zo veel voor hen betekende. „Meisjes en vrouwen, moeders en vaders, schooldirecteuren en coaches, de meest uiteenlopende mensen vroegen me of ik wilde interveniëren om iets in hun leven recht te zetten, een draak te verslaan. Het gebeurt nog steeds. Ik doe wat ik kan.”

Tijdens haar ontmoeting met oud-president Obama in het Witte Huis zei die: „Je realiseert het je niet, maar ik zag die wedstrijd toen ik twaalf was. Nu heb ik twee dochters en het heeft invloed gehad op de manier waarop ik ze heb opgevoed.”

Naomi Osaka

Toevallig of niet, in het jaar dat King van Riggs won, kondigde de US Open als eerste grandslamtoernooi een gelijkschakeling van het prijzengeld aan. King onthult dat die beslissing minder vrijwillig tot stand kwam dan vaak wordt gedacht. Nadat ze toernooidirecteur Bill Talbert had gedreigd het evenement te boycotten, vertelde ze hem dat een sponsor het verschil in prijzengeld (55.000 dollar) wilde bijleggen. Perplex stemde Talbert in met wat later als een baanbrekend en sportoverstijgend besluit zou worden beschouwd.

De strijd voor gelijke behandeling van tennissters – financieel en anderszins – moet energieslurpend zijn geweest. Er werd hard gelobbyd, geen middel werd geschuwd. Niet alleen machtige bestuurders lagen dwars, maar ook mannelijke collega’s, onder wie enkele vrienden. Zij zagen de eisen van vrouwen als een bedreiging. „Wie wil er nou geld betalen om jullie te zien spelen”, wierp een van hen King toe.

Geen wonder dat zij en acht andere speelsters het initiatief namen voor een exclusief vrouwencircuit, gesponsord door tabaksfabrikant Philip Morris, in weerwil van een woedende Amerikaanse tennisfederatie (USTA). Het Virginia Slims Circuit was de voorloper van de Women’s Tennis Association, zoals we die vandaag de dag nog kennen. Zonder Kings onverschrokkenheid was tennis waarschijnlijk nooit uitgegroeid tot de meest succesvolle vrouwensport. King verdiende, in 1971, als eerste vrouwelijke sporter meer dan 100.000 dollar. Ter vergelijking: de Japanse tennisster Naomi Osaka was dit jaar de best verdienende sportvrouw met 60 miljoen dollar.

In All in zit voor elk wat wils. Sportliefhebbers kunnen hun hart ophalen, maar het leest ook als een handboek voor activisten. Niet voor niets begint de autobiografie met een citaat van de vorig jaar overleden Ruth Bader Ginsberg, lang lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof. „Vecht voor de dingen die je lief zijn, maar doe het zo dat anderen zich bij je aansluiten.”

Het zou Kings lijfspreuk kunnen zijn.