Arriva krijgt toestemming voor nachttrein naar Schiphol

Arriva mag drie nieuwe treindiensten verzorgen op het deel van het Nederlandse spoor waarvoor NS een concessie heeft. Vanaf 2023 wil Arriva eens per week, van vrijdag op zaterdag, nachttreinen laten rijden op de trajecten Groningen-Schiphol en Maastricht-Schiphol, plus een trein die vijf keer per werkdag rijdt tussen Zutphen en Amersfoort.

Arriva, een dochter van Deutsche Bahn die treinvervoer verzorgt in het noorden, oosten en zuiden van Nederland en bussen rijdt in een groot deel van het land, heeft donderdag toestemming gekregen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het is de eerste keer in Nederland dat ‘aanvullend vervoer in open toegang’ zal worden verzorgd op het zogenoemde hoofdrailnet. Dat betekent: Arriva mag gaan rijden op een spoor waarvoor het bedrijf geen door de overheid gegunde concessie heeft. NS heeft tot 2035 het exclusieve gebruiksrecht van het hoofdrailnet, de belangrijkste verbindingen in Nederland. Het geitenpaadje tot dat hoofdrailnet heet open access en vloeit voort uit Europese wetgeving. De EU probeert daarmee meer marktwerking te bieden op het spoor in de lidstaten.

Economische schade

Volgens de Europese regels moet toezichthouder ACM bepalen of een nieuwe opentoegangsdienst economische schade toebrengt aan de partij die heeft betaald voor de concessie, in dit geval dus NS. De Nederlandse Spoorwegen betalen de overheid daarvoor een gebruiksvergoeding. In 2020 bedroeg de totale gebruiks- en concessievergoeding 172 miljoen euro voor de concessie hoofdrailnet/HSL-Zuid. Volgens de ACM brengt het nieuwe initiatief van Arriva minimale schade toe aan de NS.

Voordat Arriva de nachttrein-Schiphol en de verbinding tussen Amersfoort en Zutphen kan inroosteren, moet spoorbeheerder ProRail nog wel een gaatje vinden in de dienstregeling. ’s Nachts rijdt NS nu niet vanuit het noorden en zuiden naar Schiphol. En voor de treinen naar Amersfoort heeft Arriva een aanvraag ingediend voor precies die momenten dat NS geen treinen laat rijden. ProRail begint komend voorjaar met de verdeling van de capaciteit op het spoor.

Het ministerie doet op dit moment onderzoek naar internationale treinen via open toegang. De resultaten van deze studie worden dit najaar gepubliceerd.