De dagboeken van Jac. P. Thijsse zijn bijna té mooi geschreven

Te mooi geschreven dagboeken zijn te wantrouwen. Hoe meeslepender en diepgravender, des te sterker dringt de vraag zich op: zijn dit écht de privégedachten van de auteur? Pende hij of zij deze persoonlijke ontboezemingen alleen voor eigen ogen neer? Of was er in het achterhoofd altijd al een meelezend publiek aanwezig?

Wie puur voor zichzelf schrijft, kan opsmuk achterwege laten. Natuurlijk, ook dan kan het bevredigend zijn om mooie volzinnen te maken. Maar om gedachten, gevoelens, observaties vast te leggen is de telegramstijl dan wel zo effectief. Het dagboek dient als afvoerputje van het eigen brein.

Ook voor natuurdagboeken geldt het bovenstaande. Een boek als Berichten uit de vallei van Stefan Brijs is heerlijk om te lezen, maar als lezer weet je: hij verwoordde deze observaties zo fraai omwille van míj. Er is een filter toegepast.

Daartegenover staan de vroegste dagboeken van Jac. P. Thijsse (1865-1945), onderwijzer, natuurvorser en vroege voorvechter van de Nederlandse natuurbescherming. Al wandelend registreerde hij de planten en de dieren die hij onderweg tegenkwam. Zijn twee oudste dagboeken, uit de periodes 1884-1887 en 1894-1898, zijn nu gebundeld in Nu ga ik er eens op uit, en daarmee zijn het volgens ‘bezorger’ Marga Coesèl – bioloog en Thijsse-kenner – ook direct de oudste natuurdagboeken van Nederland.

Thijsse was een veelschrijver. Naast zijn bekende Verkade-albums, met natuurplakplaatjes die je bij de koek kon sparen, publiceerde hij regelmatig in tijdschriften als De Levende Natuur. Typische Thijssezinnen zijn bloemrijk en vol zintuiglijke observaties: ‘Als mijn lezers willen bedenken, dat onze expeditie voorviel in het jaar 1894, dan behoef ik eigenlijk niet eens te vertellen, dat we in een regenbui onderweg gingen en dat gedurende onze gehele spoortocht door het lange Noord-Holland de regen tegen de portierraampjes bleef kletteren.’

Fazant met vier eieren

Zo niet in zijn dagboeken. Daarin noteert hij deels in volzinnen, deels staccato. 28 april 1894: ‘Jachtduin Morielje, salomonszegel en Bryonia in bloei. Hagedis, wijngaardslak, Listera Ovata in menigte. Fazant met vier eieren. Epipactus komt op.’ Voor de buitenstaander klinkt het als een mengeling tussen geheimschrift en poëzie.

Soms schrijft hij in het Engels, in de stille hoop om ooit te publiceren in het Engelse tijdschrift Science-Gossip, in de woorden van Coesèl een maandblad ‘met vaal geestige verhalen van doorsnee natuurliefhebbers die weer en wind hadden getrotseerd om iets bijzonders of iets doodgewoons te ontdekken.’

Zelf noteert hij op 1 mei 1887 in zijn dagboek: ‘Owing to the continuous easterly wind and the accompanying drought plant life is not fully developed.’ Na een paar dagboekbijdragen in het Engels gaat hij vervolgens weer over op het Nederlands.

Thijsse wilde zijn dagboeken nooit publiceren. Had hij dat wél gedaan, dan had hij allicht meer in volzinnen geschreven. En wat had hij in dat geval gedaan met een pijnlijke zin als deze, van 30 april 1884? ‘De eerste trein 6.15 am brengt een gezelschap van een troep vette Joden, een uitgaansfamilie en een paar boeren de ondernemende reiziger tot Haarlem.’

Coesèl schrijft in een toelichting: ‘Het zegt uiteraard iets over hemzelf, maar ook over de wijze waarop er in die tijd over Joden werd gedacht en gesproken. Dat Thijsse geen diepgaande antisemitische gevoelens koesterde, blijkt uit het feit dat hij nog geen tien jaar later nauw zou gaan samenwerken en ook goed bevriend raakte met Eli Heimans, die van Joodse afkomst was.’ Niettemin staat de opmerking er wel, en waande Thijsse zich onbespied toen hij hem schreef.

Wat deze natuurdagboeken van Thijsse zo waardevol maakt is allereerst hun bijdrage aan de fenologie: de studie van jaarlijks terugkerende fenomenen in de natuur én hun timing. Juist doordat Thijsse nauwgezet weersomschrijvingen en observaties van planten en dieren registreerde, vormen zijn aantekeningen een interessant tijdsdocument.

Daarnaast is Nu ga ik er eens op uit ook prachtig uitgegeven, rijkelijk geïllustreerd met natuurtekeningen door Thijsse zelf en door zijn tijdgenoten. Zo tekende hij aan het begin van de twintigste eeuw, toen hij in Bloemendaal woonde, een fraaie gedetailleerde kaart van het duingebied aldaar. Een jaartal staat er niet bij, maar het moet vóór 1925 zijn geweest. Want naast tot de verbeelding sprekende topografische namen als Spinnekop, Groote Pan en Adam’s Trommelvlak ontbreekt op de kaart de naam van Thijsse’s Hof – de heemtuin die hij van de gemeente Bloemendaal cadeau kreeg voor zijn zestigste verjaardag.

Die heemtuin is er nog altijd, en wie er een bezoek aan brengt kan het beste zelf ook een notitieboekje meebrengen. Nog leuker dan het lezen van een natuurdagboek is het tenslotte om er zelf één te maken. Niet om de mooischrijverij, maar om de vreugde van het observeren.



Jac. P. Thijsse, Nu ga ik er eens op uit. Wandeldagboeken 1884-1898. Van Oorschot, 240 blz. € 35,- Nu ga ik er eens op uit. Wandeldagboeken 1884-1898. Van Oorschot, 240 blz. € 35,- ●●●●●