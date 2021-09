‘Zonder lockdown had ik nooit zo diep in mezelf kunnen duiken’

Jarenlang hield de 27-jarige Simbi ‘Little Simz’ Ajikawo uit Londen, een van de meest boeiende, innovatieve en veelzijdige hiphopartiesten van het moment, helemaal niet van het geluid van haar eigen stem. „Ik hield niet van de klank en vroeg me af waarom ik zo anders klonk dan andere vrouwen die rapten”, vertelt ze via Zoom vanuit „een grijs en zwart kantoor” in de Britse hoofdstad. „Ik maakte muziek omdat ik ervan hield, maar wenste dat ik een andere stem zou hebben. Ik vond het irritant mezelf terug te horen.”

Van jongs af aan luisterde ze geconcentreerd naar haar demo’s, peinzend over hoe ze haar stem op een beat zo kon inzetten dat die haar niet meer zou irriteren. „Ik ben veel gaan opnemen om nieuwe manieren te ontdekken waarop ik mijn vocalen kon gebruiken.”

Tien jaar na haar eerst mixtapes is ze uitgegroeid tot een messcherpe vocalist. Krachtig en soepel in haar articulatie, cadans en timing, en met een buitengewoon diverse ritmiek – het ene moment pittig en puntig, het volgende gerekt en loom, dan weer bijzonder rauw en ratelend. Haar lettergrepen sprinten, stuiteren, maken sprongen en salto’s.

Twijfelend

Rap is bij haar soms een pure uitbarsting van energie en overrompelende techniek. Maar op haar net verschenen vierde album Sometimes I Might Be Introvert staan de vocale acrobatiek en haar onverschrokken meesterschap ook gedoseerd in dienst van nummers die soulvol en warmbloedig zijn, empathisch, reflectief en introspectief. Soms fel en vastberaden, maar ook twijfelend en zoekend. Alsof er nauwelijks een filter is tussen wat in haar hoofd speelt, en datgene wat ze in woorden omzet.

Op het album werkt ze met muzikale bondgenoot Inflo, producer van onder meer SAULT – het collectief waarvan twee albums in 2020 door critici wereldwijd werden onthaald als de beste van het jaar – die ze via familiebanden kent sinds ze als puber begon met muziek maken. Ze slaat op de plaat soms een converserende, fluisterende toon aan. Tegelijk klinkt het album orkestraal en bombastisch, door de rijke strijker- en koperarrangementen en voortdenderende drums.

Het werken met een orkest gaf haar als songwriter in de studio fris elan, vertelt Little Simz. „Het was magisch het orkest en de strijkers te zien spelen. Het gaf een nieuwe laag aan de muziek. Het voelde alsof we muziek voor een speelfilm aan het maken waren. Mijn teksten werd visueler en ik wilde meer emotie aanbrengen.”

Little Simz schrijft op dit album beeldend en brengt met kleine treffende details scènes en personages tot leven, zoals in ‘Woman’. „Soms heb ik iemand in mijn hoofd die me inspireert en iets in me laat vonken. Het verschilt per nummer of onderwerp maar ik beschrijf vaak wat ik voor me zie. Ik heb daarbij onder meer geleerd van Biggie Smalls [de in 1997 vermoorde hiphopartiest The Notorious B.I.G., red.] – een geweldige verhalenverteller, die zo levendig schreef en zo geniaal een scène neer kon zetten dat je alles wat hij zei en beschreef, direct op je netvlies had.”

U rapt in ‘Little Q, Pt. 2’ over een steekincident: ‘De jongen die me neerstak, was net zo beschadigd als ik.’ Wat hoopt u luisteraars te leren?

„Dat kinderen die misdaden plegen, vaak zelf ook pijn hebben en niet emotioneel volwassen genoeg zijn om die pijn te begrijpen. Een jongen doet iemand pijn, de ander zoekt vergelding – het is een constante cyclus van pijn.

„Die komt niet uit het luchtledige. Niemand komt uit de baarmoeder en besluit iets negatiefs te doen. Je kunt niet zomaar het etiket ‘crimineel’ plakken op bijvoorbeeld een jonge zwarte man zonder vaderfiguur die volledig vastzit in het systeem. Er is altijd meer aan de hand.”

U vertelt in dat nummer over het gebrek aan rolmodellen in uw jeugd.

„Ik zag weinig gekleurde vrouwen op het scherm waarin ik mezelf kon herkennen. Ik wil bijdragen aan een breder blikveld – aan meer opties voor een nieuwe generatie. Zodat ze zich herkennen in diverse mensen en manieren. En hun eigen waarheid kunnen leven, in plaats van wat de samenleving van ze verwacht.”

U werkte aan dit album tijdens de lockdown. Hoe heeft die periode creatief voor u uitgepakt?

„Ik had zonder lockdown nooit zo diep in mezelf kunnen duiken. Het was voor mij een geweldige periode voor reflectie. Het dwong me eerlijk de confrontatie met mezelf aan te gaan. Het schrijfproces was pittig. Ik ben trots dat ik erdoorheen ben gegaan en op de groei die ik hoor in mijn muziek.”

In ‘Introvert’ zegt acrice Emma Corrin dat uw introverte karakter u heeft gebracht waar u nu bent.

„Ik was zo gewend aan de negatieve connotatie die aan het woord ‘introvert’ kleeft dat ik nooit goed wist hoe ik het als een kracht kon gebruiken of hoe ik daar toegang toe kon krijgen. Ik heb het voor mezelf leren claimen. Dat ik introvert ben, betekent niet dat ik geen zelfvertrouwen heb of niet aan conversaties deelneem. Het betekent dat ik dat doe wanneer ik dat wil, op een zelfgekozen moment.”

U beschrijft op uw album hoe u in oude notitieboeken vol songteksten bladert. Wat viel u op?

„Dat ik over dezelfde zaken sprak als nu. Ik ben inhoudelijk nauwelijks veranderd. Ik ben wat ouder, het is geëvolueerd, maar de essentie, de betekenis, de diepere lagen waren altijd daar. Mijn songs zijn nog steeds een stream of consciousness – van mijn gedachten en gevoelens, en alles wat ik in mijn hoofd heb dat eruit moet.”

Tijdens het werken aan dit album was het werk van artiesten als Nina Simone, Etta James en John Coltrane voor u een belangrijke inspiratie. Op welke manier?

„Zij waren zwarte artiesten in een tijd waarin het niet per se cool was om zwart te zijn. Ze stonden voor iets en waren eerlijk en oprecht in hun werk. Daar was veel moed voor nodig. Dat is superinspirerend.”

‘I Love You, I Hate You’ – een persoonlijk en emotioneel nummer over uw afwezige vader – ontstond nadat producer Inflo u had gevraagd wat of wie u liefheeft en haat. Stimuleert hij u vaker op die manier?

„Soms heb ik een zetje nodig. Ik kan erg conflictvermijdend zijn. Ik wilde dat nummer niet schrijven en verzon elk mogelijk excuus. Uiteindelijk is het een van de krachtigste nummers op de plaat geworden. We zijn in de studio open en direct met elkaar. We creëren een sfeer waarin ik creatief en vrij kan zijn. We begrijpen elkaar muzikaal en kennen elkaar al zolang. Dat hoor je terug in de muziek.”

Sometimes I Might Be Introvert van Little Simz is nu uit.

Simbi ‘Little Simz’ Ajikawo (1994) groeide op in Noord-Londen en rapt en zingt sinds haar kinderjaren. Ze brengt sinds 2010 mixtapes, EP’s en albums uit en ging op tour met onder anderen Gorillaz, ScHoolboy Q en Lauryn Hill. Haar derde albumGrey Area uit 2019 won de Ivor Novello Award voor beste album van het jaar en werd genomineerd voor de prestigieuze Britse Mercury Prize. Little Simz is ook actrice en speelde in onder meer BBC-kinderserie Spirit Warriors en in het derde seizoen van Top Boy (Netflix). Op 20 januari 2022 staat een concert gepland in de Melkweg in Amsterdam.