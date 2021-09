Zijn vrouwen geholpen met een kunstbaarmoeder?

Wat als het in de toekomst mogelijk is om zwangerschappen volledig in een kunstmatige baarmoeder te laten plaatsvinden? Die vraag vormt het uitgangspunt van Odette, Kater en de lul, de nieuwe theatervoorstelling van de vijf vrouwen die samen La Isla Bonita vormen.

In de voorstelling onderzoeken de performers de mogelijke gevolgen van ectogenese, het proces waarin een foetus buiten de natuurlijke baarmoeder volgroeit. De groep raakte gefascineerd door de ethische dilemma’s die het met zich meebrengt, maar ook door de potentiële maatschappelijke consequenties. Het kan zorgen voor meer gelijkwaardigheid in de opvoeding, denkt collectieflid Luit Bakker in Theater Frascati in Amsterdam, waar het gezelschap sinds vorige week repeteert. „Moederschap zou veel meer ouderschap kunnen worden.”

De voorstelling is sciencefiction, benadrukt haar collega Mirthe Labree meteen. Ectogenese hoort vooralsnog niet tot de medische mogelijkheden, maar er wordt wel onderzoek naar gedaan. Onder andere in de Verenigde Staten en Japan wordt al enige tijd onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een embryo in een kunstmatige baarmoeder te laten groeien. Ook aan de TU Eindhoven wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een kunstbaarmoeder – voor te vroeg geboren kinderen, benadrukte projectleider Frans van de Vosse, hoogleraar aan de TU Eindhoven, deze zomer in NRC. „Het is überhaupt niet ons doel om een volledige kunstmatige zwangerschap te ontwikkelen.”

Luchtacrobatiek

Toch is het gedachtenexperiment interessant, stelt Bakker. „Ectogenese zou grote invloed kunnen hebben op de positie van vrouwen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.” Labree, hardop fantaserend: „Als je je kind niet hoeft te dragen, kun je tijdens de zwangerschap gewoon blijven werken. Dan ga je af en toe in de middag naar je baby toe, even kijken, misschien even een hand erop leggen.”

In de voorstelling wordt het onderzoek naar ouderschap gecombineerd met ‘aerial dance’: een combinatie van dans, acrobatiek en yoga, die in een soort hangmat in de lucht wordt uitgevoerd. De voorstelling speelt op en rondom een hemelbed van vijf bij vijf meter. Boven het bed hangen de ‘aerial’ yogadoeken. Speciaal voor de voorstelling namen ze les, vertelt Bakker. „Aerial dance is een gevecht met de zwaartekracht. Het gaat over overgave en vertrouwen.” Als de performers zich niet op het bed bevinden, hangen ze ingesnoerd in doeken. Bakker: „De insnoering is een metafoor voor de baarmoeder.”

La Isla Bonita is een opvallende verschijning in het Nederlandse theaterveld. In hun eigenzinnige theatertaal paren ze maatschappelijk engagement steeds aan een uitgesproken, vaak niet voor de hand liggende fysieke vorm. Ter illustratie: hun voorstelling over bootvluchtelingen combineerden ze met ritmische gymnastiek (in hun debuutvoorstelling La Isla Bonita, 2015), het Israël-Palestina-conflict met het BDSM-rollenspel ‘puppy play’ (Dogs of War, 2016), feminisme met Mexicaans worstelen (La Lucha Libre, 2017) en machtsstructuren op de werkvloer met stokpaardrijden (De Managers, 2019).

Broedbuidel

„Nee, we proberen niet bewust een gekke combi bij elkaar te verzinnen”, zegt Labree. „Het ontstaat vanzelf: voor De managers repeteerden we naast een circusschool, en door de ramen zagen we soms cursisten in die aerial dance-doeken. Het komt waarschijnlijk ook omdat we alle vijf beeldend zijn opgevoed. We zagen in die yogadoeken een soort broedbuidel, een zak waarin je opgroeit.”

Die beeldende opvoeding hebben ze genoten aan de Toneelacademie Maastricht, waar Bakker en Labree samen met Lisa Schamlé, Milou van Duijnhoven en Aukje Schaafsma in 2015 afstudeerden. Met hun afstudeervoorstelling mochten ze op tournee, en sindsdien vormt de voormalige toneelklas een collectief.

Bakker: „We komen altijd uit op een combinatie van vorm en inhoud die tegelijkertijd correspondeert en schuurt. Ergens was het in onze voorstelling over bootvluchtelingen ook logisch om dat met ritmische gymnastiek te benaderen, omdat die problematiek zo ver van ons af stond. Alleen door het fysiek te maken, konden we die omstandigheden met onszelf verbinden.”

Kinderwens

Het collectief maakt sindsdien beeldende, associatieve voorstellingen waarin feminisme en vrouwenemancipatie terugkerende thema’s werden. Onbewust heeft het feit dat de groep bestaat uit vijf kinderloze vrouwen van rond de dertig die nadenken over hun kinderwens, een rol gespeeld bij de fascinatie voor dit project, denkt Labree. „Voor vrouwen wordt het op een gegeven moment nu eenmaal lastiger om kinderen te krijgen.” Bakker: „Ectogenese zou ook dáár een uitkomst voor bieden.”

Ze zijn zich bewust van de (morele) bezwaren die ectogenese met zich meebrengt, bijvoorbeeld de kans dat de technologie alleen toegankelijk wordt voor rijke mensen en dus de ongelijkheid vergroot. In de voorstelling stellen ze ook de vraag wat het effect is op het recht van de vrouw om over haar eigen lichaam te beschikken en abortus te plegen. Geldt dat nog als een foetus ook buiten de baarmoeder kan overleven?

Beeld uit ‘Odette, Kater en de lul’ van theatercollectief La Isla Bonita. Foto Bart Grietens

Maar het collectief kijkt vooral naar wat ectogenese aan voordelen kan opleveren. In hun denkoefening werkt ectogenese met genmanipulatie: daarmee zou je bijvoorbeeld met vier mensen een baby kunnen maken die voor een kwart uit elk van hen bestaat, legt Bakker uit. „Voor homoseksuele paren zou het kunnen betekenen dat je een kind kan creëren dat genetisch verwant aan je is. Voor vrouwen die niet zwanger kunnen worden of baarmoederproblemen hebben, kan het een oplossing zijn.”

Ook de vraag of ectogenese tot meer gelijkwaardigheid tussen de opvoeders kan leiden, onderzoeken ze. Labree: „Je ziet een groep vrouwen die rituelen bedenken om dat ouderschap collectief aan te gaan. Hoe zorg je voor een kind, hoe troost je een kind? Hoe zoek je gezamenlijk die intimiteit op?”

Binnen het collectief denken ze verschillend over het onderwerp. Bakker: „Als queer vrouw denk ik sowieso na over andere vormen van conceptie en een kind grootbrengen. Bijvoorbeeld in draagmoederschap of meerouderschap.”

De groep hoopt de conventies rondom ouderschap open te breken. Bakker: „De thematiek ontroert me, want het houdt me persoonlijk ook bezig. Het is mooi om die worsteling te delen.”

Odette, Kater en de lul van La Isla Bonita en Frascati Producties. Tournee: 16/9 t/m 11/1. Première: 18/9, Frascati, Amsterdam. Inl: van La Isla Bonita en Frascati Producties. Tournee: 16/9 t/m 11/1. Première: 18/9, Frascati, Amsterdam. Inl: laislabonita.nl