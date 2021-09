Wrakingsverzoek in Marengo-proces afgewezen

Het wrakingsverzoek van Inez Weski, de advocaat van hoofdverdachte Ridouan Taghi in het Marengo-proces, is woensdag door de wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank afgewezen. Het proces tegen Taghi en zestien andere verdachten gaat nu verder met dezelfde rechters. Dinsdag had Weski de rechters gewraakt omdat ze de schijn van vooringenomenheid zouden hebben gewekt. De wrakingskamer zal later op de dag het besluit toelichten.

Lees ook: Hoe 50 jaar war on drugs de generatie-Taghi voortbracht

Weski wilde dinsdag een presentatie houden over app-berichten die kroongetuige Nabil B. vanuit de gevangenis heeft gestuurd aan familieleden, zijn vriendin en medegedetineerden. De rechtbank wilde dat Weski zou wachten met haar presentatie tot de berichten in het strafdossier waren opgenomen. Wel kon zij een toelichting geven achter gesloten deuren. Weski ging hier niet mee akkoord en diende het wrakingsverzoek in.

Het AD publiceerde dinsdag over de privécommunicatie tussen kroongetuige Nabil B. en zijn naasten. Volgens de krant, die naar eigen zeggen een groot deel van de meer dan dertigduizend berichten heeft ingezien, schrijft B. onder meer over de financiële compensatie en over het waarborgen van de veiligheid van zijn familie. „Dit gaat de grootste zaak worden qua liquidaties. Mogen we dan ook het maximale eruit halen?” En: „Helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent.” Ook zou hij hebben geschreven: „Ik zal en ben altijd een boef blijven onthoudt dat [sic].”.

Het is de derde keer dat in dit proces de rechtbank wordt gewraakt. Zo beschuldigden de advocaten van kroongetuige Nabil B. in juni de rechters van vooringenomenheid omdat de rechtbank weigerde de medische toestand van B. te bespreken achter gesloten deuren.

In het Marengo-proces wordt Taghi samen met zestien andere verdachten verantwoordelijk gehouden voor een reeks moorden en pogingen daartoe. Dinsdag werd het proces hervat. Onno de Jong, advocaat van Nabil B., noemde dit „het meest verziekte, vergiftigde proces ooit”. Het was de eerste zittingsdag na de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries in juli. De Vries werd de derde persoon uit de kring rond B. die op gewelddadige wijze om het leven kwam.

Lees ook: In het Marengo-proces is de sfeer slechter dan ooit