VS, VK en Australië kondigen nieuwe militaire alliantie aan

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben een nieuwe militaire alliantie aangekondigd. Het partnerschap, dat AUKUS zal gaan heten, is volgens de leiders van de drie landen een nieuwe stap in een al decennia oude samenwerking. Er zal op verschillende gebieden worden samengewerkt, meldden de landen.

In eerste instantie zullen de VS en het VK Australië helpen bij de bouw van onderzeeërs met nucleaire aandrijving. Daarmee wordt Australië het zevende land ter wereld met een kernonderzeeërvloot. Ook zullen de landen samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie en cybertechnologie.

Bij de presentatie van het partnerschap waren de Amerikaanse president Joe Biden, de Britse premier Boris Johnson en de Australische premier Scott Morrison digitaal aanwezig. „We moeten in staat zijn om zowel de huidige strategische situatie in de regio aan te pakken, als hoe die zich kan ontwikkelen, omdat de toekomst van elk van onze naties en zelfs van de wereld afhangt van een vrije en open Indo-Pacifische regio”, zei Biden. Daarmee doelde de president, zonder het land bij naam te noemen, op de recente activiteit van China in de Zuid-Chinese Zee.

Het ontwikkelen van nucleair aangedreven onderzeeërs voor Australië is voor de alliantie een eerste stap om tegenwicht aan China te bieden in de regio. Met de militaire samenwerking kan de Australische marine zich meten met de Chinese zeemacht: zo kunnen de nieuwe onderzeeërs langer op zee blijven en beter uit het zicht van Chinese troepen blijven. Dat de VS hun nucleaire technologie delen met Australië is uniek: tot nu toe werd deze techniek alleen gedeeld met het VK.