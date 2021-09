Von der Leyen slaat vlakke toon aan in State of the Union

Voor een speech waarin het woord centraal stond, was het woensdag zoeken naar een ‘ziel’ in de rede van Ursula von der Leyen. De voorzitter van de Europese Commissie verwees in haar jaarlijkse State of the Union talloze malen naar de „Europese ziel”. Die „straalt”, aldus Von der Leyen, heeft het continent uit de pandemie gered, en moet nu verder versterkt worden.

Maar echt stralen deed de toespraak voor de verzamelde Europarlementariërs zelf nauwelijks. Er was het verwachte voorstel voor een nieuwe gezondheidsautoriteit die de ontwikkeling van medicijnen en vaccins moet bevorderen. De nadruk op het versterken van de Europese verdedigingsmacht. En een plan voor het stimuleren van een Europese chipindustrie. Maar duidelijke richting ontbrak, waardoor het verhaal vlakjes en technocratisch aandeed. Zelfs de applausmomentjes van Europarlementariërs die de rede traditioneel aaneenrijgen waren dit jaar spaarzaam.

De toespraak komt voor Brussel dan ook op een ongemakkelijk moment. Over minder dan twee weken gaat Duitsland, het grootste en invloedrijkste EU-land, naar de stembus in een verkiezing die hoe dan ook het einde betekent van het tijdperk-Merkel en daarmee tot schokgolven in de Europese orde kan leiden. Ook naar de verkiezingen in Frankrijk volgend voorjaar kijkt de EU gespannen uit. Van het ‘in actie’ van vorig jaar is de stemming in Brussel nu veeleer ‘in limbo’.

Het afgelopen jaar kwam de Commissie met een spervuur aan ingrijpende nieuwe wetgeving. Vorig jaar december presenteerde ze nieuwe regels voor technologie,bedrijven die een mondiale wending in het beteugelen van ‘Big Tech’ kunnen betekenen. Deze zomer volgde een megapakket aan klimaatwetgeving waarmee de EU voorop wil lopen in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De aanvankelijk veel bekritiseerde vaccinstrategie kwam in de zomer op stoom en heeft de EU inmiddels koploper gemaakt als het gaat om vaccinatiegraden. Met de eerste miljarden uit het coronaherstelfonds zijn lidstaten inmiddels aan de slag.

Terugkijken en borstkloppen

Veel van het uurtje dat Von der Leyen sprak bestond dan ook uit terugkijken en borstkloppen. Van de voorstellen waren die voor een ‘Europese Defensie Unie’ het ambitieust. Een nieuwe autoriteit moet militaire informatie van inlichtingendiensten binnen Europa bij elkaar gaan brengen, de aankoop van Europees defensiemateriaal moet worden vrijgesteld van btw en op een samen met de Franse president Emmanuel Macron georganiseerde defensietop moet de EU volgend jaar nieuwe plannen gaan smeden. Maar er is bijna geen onderwerp waarbij de EU de afgelopen jaren zo veel gefnuikte ambities had als defensiesamenwerking. Of de „diep pijnlijke” ervaringen van de terugtrekking uit Afghanistan de plannen meer urgentie geven, is nog maar afwachten.

In Brussel kijkt men gespannen uit naar de komende verkiezingen in Duitsland en Frankrijk

En dan is er nog haar plan voor een eerlijkere verdeling van vluchtelingen, dat inmiddels al bijna een jaar stof ligt te verzamelen omdat lidstaten diep verdeeld zijn. Von der Leyen deed nogmaals een dringend beroep de onderhandelingen te beginnen, maar vooralsnog lijkt de EU het alleen eens over het zo veel mogelijk ontmoedigen van de komst van vluchtelingen.

Voor Von der Leyen’s succes is nu vooral belangrijk hoezeer haar Commissie erin slaagt alle gepresenteerde voorstellen aangenomen en doorgevoerd te krijgen. Daarvoor hangt de komende tijd meer af van wat er in Berlijn en Parijs gebeurt dan in Brussel zelf. De oplopende conflicten met Polen en Hongarije zijn de komende weken en maanden verder een test voor hoe ver de Commissie durft te gaan in het terugduwen bij rechtsstaatschendingen. Dat Von der Leyen in haar toespraak toch eerst het belang van ‘dialoog’ bleef benadrukken, kon rekenen op felle kritiek van een grote groep Europarlementariërs.

