Luchtvaartmaatschappijen worstelen: vaccinatie eisen van ‘vliegend’ personeel mag niet. Dan maar via een omweg

Beste piloot, beste steward of stewardess, bent u ingeënt tegen Covid-19?

Luchtvaartmaatschappijen in de Europese Unie mogen die vraag niet stellen aan hun medewerkers. Een werknemer hoeft geen privacygevoelige informatie over zichzelf te delen met zijn baas.

Maar de bemanning die binnenkort vliegt op overzeese bestemmingen als Trinidad en Tobago in de Cariben, Thailand of binnenkort mogelijk ook Canada, moet die vraag wel beantwoorden. Want wie niet is gevaccineerd, komt het land niet in. Of moet overnachten in een kamertje in een quarantainehotel.

Zo maken de strenge inreiseisen die Trinidad en Tobago op 16 oktober invoert de Caribische eilandengroep een bestemming van zon, zee en vaccinaties. KLM wil twee weken later, vanaf 31 oktober, drie keer per week gaan vliegen op de hoofdstad Port of Spain. Dat kan dus alleen met gevaccineerde piloten en cabinemedewerkers.

Daarom vraagt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij sinds dinsdag aan vliegend personeel om het te melden als zij niet zijn gevaccineerd. Niet bij hun leidinggevenden, want dat mag niet van de privacyregels, maar bij de medische dienst van KLM, de afdeling Health Services. De dienst registreert dan een zogenoemde ‘reisrestrictie’.

Dat is niet nieuw, legt Vincent van Hooff uit. Hij is hoofd vliegdienst, voluit ‘executive vice-president operations’, bij KLM. Vliegend personeel dat om persoonlijke, visum- of gezondheidsredenen niet kan reizen naar een bepaalde bestemming, meldt dat bij Health Services. Is je visum niet tijdig verlengd en kan je niet naar de VS of wil je geen pillen slikken voor malariagebied omdat je zwanger bent, dan geeft de medische dienst dat door aan de roostermakers. Leidinggevenden krijgen geen inzage in de achtergrond van de reisrestrictie. Noch in de vaccinaties van KLM’ers.

Principiële weigeraars

„Iemand die niet inzetbaar is op een bepaalde vlucht, plannen we niet in voor die bestemming”, zegt Van Hooff. „Zo voorkomen wij dat een niet-gevaccineerd bemanningslid meegaat op een vlucht en vanwege reisrestricties het land niet in mag.”

KLM heeft 2.500 vliegers in dienst en 8.000 cabinemedewerkers. Hoeveel van hen zijn ingeënt, weet Van Hooff dus niet, maar hij denkt dat er weinig principiële weigeraars in dienst zijn. „KLM is weliswaar een afspiegeling van de maatschappij, maar iedereen die in dienst treedt, krijgt hier al meerdere vaccinaties tegen tropische ziekten.”

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij zal haar medewerkers niet verplichten zich te laten vaccineren, benadrukt Van Hooff. „Die vraag krijgen wij vaak. Het mag niet, dus doen we het ook niet.”

Lees ook: Baas en werknemer botsen over vaccinatie want de een heeft een zorgplicht en de ander zijn privacy

Een werknemer in de EU hoeft zijn persoonlijke medische informatie niet te delen met zijn baas. Een leidinggevende mag er zelfs niet naar vragen – ook al stelde demissionair premier Mark Rutte dinsdag tijdens de ‘coronapersconferentie’ van het kabinet dat werkgevers en werknemers hierover „het gesprek moeten blijven voeren”. Een ondergeschikte kan zich daarbij gedwongen voelen om persoonsgegevens te melden.

Bedrijven willen tegenwoordig wel graag weten of hun werknemers zijn ingeënt, bleek onlangs uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN onder ruim zeshonderd bedrijven. Zij willen die informatie onder meer gebruiken om extra beschermingsmaatregelen te nemen voor een veilige werkomgeving.

FNV Cabine, vakbond van cabinepersoneel, heeft begrip voor KLM’s informatieverzoek aan het personeel. „Dit is een noodzakelijke stap ter bescherming van de werknemers”, zegt Birte Nelen van de bond. „Het werk kan niet anders worden ingericht. Cabinepersoneel kan niet thuiswerken of aan de slag met een spatscherm. KLM wordt min of meer verplicht deze stap te zetten.”

Directielid Van Hooff verwacht dat binnenkort meer landen een vaccinatieverplichting instellen. „Als meer landen inreiseisen gaan stellen, kan dit leiden tot grote operationele problemen voor KLM.”

Lufthansa

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa meldde deze maand dat bemanningen zich moeten laten inenten, maar die mededeling bleek voorbarig. Lufthansa overlegt nu met werknemersorganisaties over de voorwaarden voor zo’n verplichte vaccinatie.

„Internationaal vliegverkeer is in de toekomst niet haalbaar zonder verplichte Covid-19-vaccinaties voor vliegtuigbemanningen”, reageert een woordvoerder van Lufthansa desgevraagd. „Veel landen zullen een vaccinatiebewijs van piloten en cabinepersoneel eisen.”

Lufthansa werkt samen met de personeelsvertegenwoordigers aan bijbehorende afspraken die – analoog aan de gelekoortsvaccinatie die al verplicht is – een coronavaccinatie voorwaarde maken voor werk. De woordvoerder merkt daarbij op dat het bedrijf niet van plan is een verplicht vaccinatiebewijs voor passagiers op haar vluchten in te voeren of om vaccinatie verplicht te stellen voor niet-vliegend personeel.

Luchtvaartmaatschappijen van buiten de EU, zoals het Amerikaanse United Airlines, meldden de afgelopen weken van vliegend personeel een Covid-19-vaccinatie te eisen. Het Amerikaanse Delta Air Lines biedt werknemers de keuze: óf vaccineren óf veel meer betalen voor de bedrijfsziektekostenverzekering.

Qantas in Australië en de Zwitserse maatschappij Swiss eisen simpelweg dat vliegtuigpersoneel is ingeënt. Een woordvoerder van de Zwitserse zustermaatschappij van Lufthansa zei tegen persbureau Reuters: „Voor Swiss wordt het onmogelijk om wereldwijd te blijven vliegen zonder verplichte vaccinatiemaatregelen.”

Ook budgetmaatschappij Wizz Air maakte onlangs bekend dat al het vliegend personeel zich moet laten inenten. Voor 1 december dienen alle piloten en cabinemedewerkers gevaccineerd te zijn. Daarmee overtreedt het Hongaarse bedrijf mogelijk EU-privacyregels.