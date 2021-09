Theo Bovens (CDA) wordt waarnemend burgemeester van Enschede

De CDA’er Theo Bovens wordt waarnemend burgemeester in Enschede. Hij was sinds dit voorjaar ambteloos burger, toen hij tijdens een politieke crisis zijn vertrek aankondigde als commissaris van de koning in Limburg. Met hem stapte toen ook de rest van het college van Gedeputeerde Staten op.

Bovens (61) komt in de plaats van Onno van Veldhuizen, die op 1 oktober (Bovens’ verjaardag) weggaat. De D66-bestuurder, die zes jaar burgemeester van Enschede was, wordt lid van de Raad van State.

Van Veldhuizens definitieve vervanger begint in februari 2022. Zestien mensen hebben gesolliciteerd op de functie. Volgens de provincie Overijssel is Bovens onder meer geschikt als waarnemer, omdat hij Twente en het aangrenzende deel van Duitsland kent vanuit werk dat hij eerder verrichte als contactpersoon voor de grensprovincies.

Bovens weg na dreigende motie

Bovens liet op 9 april weten dat hij zou opstappen als commissaris van de koning. Hij deed dat in een vergadering van Provinciale Staten. Een meerderheid van dat orgaan dreigde die dag een motie van wantrouwen aan te nemen. Men achtte de CDA’er niet in staat om schoon schip te maken en een uitweg te vinden uit de bestuurlijke chaos die was ontstaan door een affaire rondom de landschapsstichting IKL. Ook tijdens eerdere integriteitszaken zou Bovens niet doortastend genoeg hebben opgetreden.

Hij zou aanvankelijk nog maximaal zes maanden aanblijven in Limburg, tot de benoeming van zijn opvolger. Maar binnen een week liet hij weten toch per direct te vertrekken. In zijn plaats werd de VVD’er Johan Remkes waarnemend commissaris van de koning.

Bovens neemt donderdag officieel afscheid in Limburg. Dan vindt een afscheidssymposium plaats onder de titel Op weg naar een beter Limburg. Voor zijn aantreden als commissaris van de koningin was Bovens onder meer wethouder/locoburgemeester in Maastricht, vicevoorzitter en voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit in Heerlen en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad.