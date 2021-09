Tata hakt knoop door na turbulente weken: het gaat staal maken op basis van aardgas en waterstof

Tata Steel gaat de komende jaren de productie vergroenen door over te stappen op staal maken op basis van aardgas en later waterstof. Dat heeft het bedrijf woensdagmiddag bekendgemaakt. De optie om CO 2 op te slaan – al bijna een jaar de officiële voorkeur van de directie – wordt geschrapt, omdat in dat geval de overlast voor de omgeving niet afneemt.

Afgelopen twee weken was de druk op de fabriek (negenduizend werknemers) om te kiezen voor aardgas en waterstof al toegenomen. Tata Steel, verantwoordelijk voor 7 procent van de nationale CO 2 -uitstoot, ligt onder vuur vanwege de impact op de omgeving. Zo bleek recent uit een RIVM-rapport dat kinderen die buitenspelen in Wijk aan Zee in aanraking kunnen komen met te grote hoeveelheden lood, wat hun gezondheid kan schaden.

Staal maken met aardgas en waterstof vermindertde impact op de omgeving sneller dan bij het afvangen van CO 2 : in dat eerste geval verdwijnen de relatief vieze kolen uit het productieproces. Sterker: een paar dagen geleden bleek uit een analyse van het RIVM dat bij CO 2 -afvang de milieuvervuiling voor de omgeving zelfs gróter kon worden.

Mede daarom kiest de fabriek nu voor de andere route, nog voordat een eerder bestelde vergelijkende studie helemaal is afgerond. „Dit is het beste voor de omgeving”, zei topman Hans van den Berg in een verklaring. De fabriek noemt nog geen datum, maar de verwachting is dat één van de twee hoogovens over enkele jaren zal zijn vervangen door een aardgasinstallatie. Wanneer er staal gemaakt kan worden met waterstof, is nog onduidelijk.

CO 2 -uitstoot neemt minder snel af

Opvallend is dat in de nieuwe plannen de CO 2 -uitstoot wel minder snel zal afnemen dan bij het afvangen van CO 2 . Volgens Tata Steel zal de uitstoot in uiterlijk 2030 afnemen met zo’n 3,9 miljoen ton. Met CO 2 -afvang zou dat zo’n vijf miljoen ton zijn. In totaal stoot de fabriek jaarlijks zo’n twaalf miljoen ton CO 2 uit. Volgens een woordvoerder biedt de aardgasroute echter de beste balans tussen omgeving en klimaatwinst.

De fabriek in IJmuiden, onderdeel van het Indiase Tata Steel-concern, twijfelde al meer dan een jaar over de vergroeningsroute. De ‘aardgasroute’ genoot tot dusver met name de voorkeur van veel politici en de lokale FNV. De directie zag juist meer in CO 2 -afvang en -opslag: daar was ook subsidie voor beschikbaar. Voor de andere, nu gekozen route is dat niet het geval.

Tata Steel, dat buiten coronatijd ongeveer 300 miljoen euro winst maakt per jaar, zegt nu dat subsidies ook „onontbeerlijk” zijn voor de aardgasroute. Eerder schatte het Planbureau voor de Leefomgeving die investeringen op rond de 1 miljard euro. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat weten dat het onderzoekt op welke wijze het Tata Steel financieel kan bijstaan. Daarvoor gaat het ook in gesprek met Brussel over wat er wel en niet mogelijk is op het gebied van staatssteun.

