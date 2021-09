Strijd tegen de zware misdaad heeft nu een impuls nodig

Dat Nederland een groot probleem heeft met georganiseerde drugscriminaliteit en ondermijning is inmiddels breed geaccepteerd. De moord op Peter R. de Vries heeft de laatste scepticus wel over de drempel getrokken. De term narcostaat, hoewel niet helemaal correct, wordt in binnen- én buitenland steeds vaker gebruikt om de toestand in Nederland te omschrijven. Rondom Prinsjesdag zal het vraagstuk ongetwijfeld weer veel politieke aandacht krijgen.

Pieter Tops is bestuurskundige en bijzonder hoogleraar ondermijningsstudies in Leiden.

Het is mede de verdienste van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) dat de georganiseerde drugscriminaliteit uiteindelijk hoog op de Haagse politieke agenda is geplaatst. De minister heeft de laatste jaren stad en land afgereisd om ook onder de bevolking alertheid te organiseren voor ondermijning.

Funeste gevolgen

Er zijn dus redenen om Grapperhaus te prijzen. Maar waren zijn inzet en beleid, en die van het kabinet, voldoende? Er is extra geld uitgetrokken, maar genoeg was het niet, zoals ook de minister zelf in een (te) weinig opgemerkt boekje (De weerloze samenleving) voor de verkiezingen heeft beschreven. Bescherming en versterking van de rechtsstaat legt het in de Haagse belangenafweging nog vaak af tegen andere onderwerpen, zoals onderwijs of sociale zekerheid.

De funeste gevolgen daarvan hebben we de afgelopen jaren kunnen zien. Voor een overtuigende investering in die rechtsstaat heeft de minister de afgelopen jaren de handen in Den Haag onvoldoende op elkaar weten te krijgen.

Een breed en samenhangend deltaplan is zeer gewenst

Wellicht dat dit in de komende Rijksbegroting gecompenseerd wordt – er zijn berichten in die richting uitgelekt – maar over precieze getallen en invulling tasten wij nog in het duister. De ontwikkeling van een breed en samenhangend aanvalsplan, een deltaplan, is zeer gewenst. Het punt is: het is er niet, althans nog niet op de agenda van de minister. Er ligt al wel een stevig uitgewerkte voorzet voor zo’n deltaplan, in de vorm van het Pact voor de Rechtsstaat.

Daarmee is door de minister weinig gedaan. Waarom is onduidelijk. Het Pact was immers opgesteld door het Strategisch Beraad Ondermijning, een adviesclub door de minister zelf ingesteld. Het had brede steun onder alle organisaties die voor de aanpak van georganiseerde misdaad verantwoordelijk zijn. In het Pact werd niet alleen gekozen voor een repressieve aanpak, maar in sterke mate ook voor een meer sociale en preventieve aanpak. Alleen in die onderlinge samenhang kan een breed offensief echt betekenis krijgen. De minister heeft dat zelf ook eerder betoogd, maar de uitwerking daarvan is beperkt gebleven tot een handvol kleine projecten in enkele steden.

Een versterking van de repressieve aanpak blijft overigens nodig. Na de moord op advocaat Derk Wiersum heeft Grapperhaus daar terecht ook enkele initiatieven toe genomen. Belangrijkste daarvan was de oprichting van een zogenaamd Multidisciplinair Interventieteam, het MIT. Dit is een samenwerkingsverband tussen politie, OM en andere relevante organisaties. Opnieuw: op zichzelf een prima initiatief. Maar in de uitwerking schort er wel het een en ander aan. Zo is het MIT pas in 2023 echt operationeel en dat is veel te laat gegeven de urgentie van de problemen. Belangrijker is nog dat het MIT als organisatie is geplaatst naast de Landelijke Recherche (LR) van de politie. Er zijn dan dus twee organisaties die zich op landelijke niveau met de aanpak van georganiseerde drugsmisdaad gaan bezighouden.

Samenvoeging

Dit betekent versplintering van hulpbronnen en concurrentie om schaarse middelen tussen vergelijkbare organisaties. Elke bestuurskundestudent weet dat dit vragen om problemen is. Waarom niet gekozen voor een samenvoeging van MIT en LR in een nieuw te vormen Nationale Recherche, die dan meteen binnen de politie een steviger positie zou kunnen innemen?

Het zou een enorme impuls aan de misdaadbestrijding geven, zeker nu de politie via de onderschepte cryptoberichten een goudmijn aan interventiemogelijkheden tot zijn beschikking heeft gekregen. In plaats van zo’n gezamenlijke impuls is er nu geharrewar over positie en bevoegdheden.

Kortom: Grapperhaus heeft een verdienstelijke rol gespeeld, maar het is nu zaak om een aantal zaken te versterken of te verbeteren. Daar is meer geld voor nodig, een omvattend deltaplan en een goed gepositioneerde Nationale Recherche. Er is eigenlijk maar één moment in de Nederlandse politiek, waarin zulke krachtige beslissingen genomen kunnen worden, en dat is tijdens de kabinetsformatie. Laten we hopen dat daarin nu binnenkort eindelijk eens wat knopen kunnen worden doorgehakt.