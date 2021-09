Schelp en zeewier kweken is duurzamer dan zalm en kip

Gekweekte schelpdieren en zeewier hebben de beste papieren voor duurzame voedselproductie op zee. Ze dragen maar weinig bij aan de uitstoot van koolstofdioxide, zwavel en stikstof en leggen weinig druk op natuurlijke hulpbronnen op het land. Kleinschalige visserij scoort op die vlakken ook goed, evenals de kweek van bepaalde vissoorten. Maar de verschillen tussen de bedrijfstakken zijn groot en er zijn veel verbeteringen mogelijk. Dat stellen onderzoekers uit de hele wereld in een studie naar uitstoot rondom de productie van zeevoedsel. Het onderzoek maakt deel uit van een serie van vijf artikelen die deze week verschijnt in het tijdschrift Nature.

Voedsel uit zee wordt gezien als een grote belofte voor het voeden van alle monden op aarde. Er is een steeds grotere vraag naar vis, schelpdieren en zeewier – zowel gekweekt als uit het wild gehaald. Maar daarmee groeien ook de zorgen rond de duurzaamheid daarvan. Los van zaken als overbevissing, het omwoelen van de bodem door boomkorvisserij en vervuiling rond kweekbassins zijn er ook andere vormen van milieudruk: de uitstoot van koolstofdioxide, zwavel en stikstof (bijvoorbeeld door de schepen die het voedsel verzamelen) en de gevolgen op het land, bijvoorbeeld van de kweek van soja als visvoer. Die stoffenbalans is nu voor het eerst grootschalig in kaart gebracht.

Kwekerijen en vloten

De onderzoekers maakten modellen waarin ze bijna driekwart van de wereldvoedselproductie op zee doorrekenden, op basis van data afkomstig van 1.690 viskwekerijen en meer dan 1.000 visserijvloten. Voor het eerste kunnen onderzoekers nu de milieuimpact van de verschillende vormen van voedsel uit zee onderling vergelijken.

„Het is heel goed dat deze milieu-invloeden op deze manier in beeld zijn gebracht”, reageert Marnix Poelman, projectleider van het programma Blue Growth van Wageningen Marine Research, die niet bij dit Nature-onderzoek betrokken was. „Er zijn al wel eerder modelberekeningen gemaakt, onder meer door onszelf. Maar het is nu veel grootschaliger gedaan, en de auteurs geven ook duidelijke perspectieven voor verbeteringen.”

Is het niet jammer dat overbevissing, bodemberoering en vervuiling rond viskwekerijen in deze studie buiten schot blijven? „Het totaalplaatje is belangrijk”, zegt Poelman. „Als je op een steeds grotere schaal voedsel uit de oceanen haalt, wat we nu aan het doen zijn, dan moet je de milieu-invloeden zo veel mogelijk beperken. Zeker, je moet werken aan overbevissing en vervuiling, maar ook op het gebied van die koolstof- en nutriëntenbalans zijn verbeteringen nodig.”

Soja als visvoer

De onderzoekers namen allerlei aspecten van de koolfstof- en nutriëntenbalansen mee. Schelpdieren stoten bijvoorbeeld koolstofdioxide uit wanneer ze groeien. Ze leggen daarentegen ook koolstof vast in hun biomassa. Vissersschepen en de machines van viskwekerijen stoten koolstofdioxide, zwavel en stikstof uit. De vissen uit die viskwekerijen eten voer dat soms uit zee afkomstig is, zoals vismeel, maar soms vanaf het land, zoals soja. Hun uitwerpselen bemesten de oceaan. Zeewier neemt daarentegen juist zwavel en stikstof uit het water op om te kunnen groeien. Hoe die balans uitpakt, verschilt per sector en per locatie, benadrukken de onderzoekers.

Platvis en garnalen

Netto blijken zeewier en gekweekte schelpdieren dus het gunstigst uit de bus te komen. Visserij op platvis en op kreeften en garnalen scoren juist het slechtst. Zalm en karper doen het relatief goed onder de kweekvissen, en tilapia relatief slecht – maar nog steeds even goed als kip.

„Belangrijk is dat deze auteurs concrete verbeteringen voorstellen”, merkt Poelman op, „bijvoorbeeld op het gebied van visvoer. Door selectieve kweek kun je er voor zorgen dat kweekvis visvoer efficiënter omzet in biomassa. En bij de visserij kunnen we inzetten op systemen die diervriendelijker zijn en minder broeikasgassen uitstoten.”

De onderzoekers concluderen nadrukkelijk niet dat het een slecht idee is om méér voedsel uit de zee te halen dan we nu doen. Poelman: „Deze studie brengt vooral in beeld waar de verschillen liggen tussen de vormen van voedsel uit zee, en waar we de meeste winst kunnen boeken op het vlak van duurzaamheid.”