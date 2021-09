Remkes praat dit weekend met VVD, CDA en D66 op landgoed bij Hilversum

Informateur Johan Remkes heeft de leiders van de VVD, D66 en CDA uitgenodigd om zaterdag en zondag te spreken over de vorming van een kabinet bij landgoed Zwaluwenberg in Hilversum. Dat zei Remkes woensdag. Hij benadrukte dat nog niet besloten is dat de regering zal bestaan uit „een combinatie van die partijen”. Hij zei de komende dagen vooral „naar de inhoud te kijken”.

Woensdag ontving Remkes behalve demissionair premier Mark Rutte ook de vertegenwoordigers van kleine partijen. Hij sprak met de partijleiders van Volt, Groep Van Haga, fractie Den Haan, SGP en JA21 over onder meer de vorming van een minderheidskabinet. In de gesprekken hebben deze kleine partijen zich „constructief opgesteld”, aldus Remkes.

