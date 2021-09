Pieter Omtzigt na maandenlange afwezigheid terug in Tweede Kamer

Kamerlid Pieter Omtzigt is woensdag teruggekeerd in het parlement nadat hij maandenlang met een burn-out thuis zat. De voormalige volksvertegenwoordiger voor het CDA gaat verder als onafhankelijk Kamerlid binnen de eenmansfractie Groep Omtzigt.

Omtzigt maakt zijn rentree in de Kamer bij een debat over het kabinetsbeleid rond de evacuatie uit Afghanistan. De strijdvaardigheid die hem eerder kenmerkte in dossiers als de Toeslagenaffaire lijkt hij nog niet te zijn verloren. Zijn verzoek aan het demissionaire kabinet om meer informatie vrij te geven over de draaiboeken voor worstcasescenario’s werd gesteund door een meerderheid in de Kamer.

Afgelopen juni zegde Omtzigt het lidmaatschap van het CDA op en kondigde hij aan als zelfstandig Kamerlid verder te gaan. Zijn vertrek kwam na maandenlange onrust binnen de partij. Zo werd hij in het voorjaar een van de hoofdpersonen in de formatiecrisis toen een notitie van toenmalige verkenners uitlekte. Op die memo, gefotografeerd door een journalist, stond „Omtzigt, functie elders.”

Maanden later werd Omtzigt opnieuw geconfronteerd met een lek. In een interne notitie aan de commissie-Spies, die intern onderzoek deed naar onder meer de CDA-verkiezingsnederlaag, schreef hij dat hij zich bij de partij jarenlang niet gewaardeerd, geïsoleerd en „ronduit onveilig” had gevoeld.

Omtzigt wil „gefaseerd” terugkeren in zijn functie als parlementariër en het de komende tijd „iets rustiger aan doen”, zegt hij woensdag tegen onder meer persbureau ANP. „Maar dit is een intens vak, waarbij je ofwel afwezig ofwel volledig aanwezig bent.” Dat hij nu een eenmansfractie vormt, vindt hij niet ideaal. „Ik had het graag anders gezien.”

