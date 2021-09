Operatie inhalen? Ga dan maar naar Duitsland of België

Nederland loopt minstens 170.000 operaties achter. Onhaalbaar veel, dus moet een beroep worden gedaan op België en Duitsland. Dat zegt Alex Friedrich, hoofd medische microbiologie bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen en lid van het Outbreak Management Team. Net zoals legers samenwerken, moet de zorgsector volgens Friedrich ook over grenzen stappen. De microbioloog werd landelijk bekend toen noordelijke ziekenhuizen onder zijn leiding tijdens de eerste golf hun eigen koers voeren. Ze zetten direct in op zoveel mogelijk testen, wat tegen het zere been was van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). Friedrich, van Grieks-Duitse komaf, vertrekt binnenkort uit Groningen om bestuursvoorzitter te worden van het Universitätsklinikum (universitaire ziekenhuis) in Münster.

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit is er een achterstand van 170.000 tot 210.000 operaties. Kan Nederland dat zelf niet oplossen?

„Het kan wel, maar het duurt te lang. Elke golf of uitbraak gaat weer ten koste van intensivecarebedden. Terwijl wachtlijsten worden weggewerkt, komen er weer nieuwe mensen op. We kunnen niet vasthouden aan de capaciteit die we vóór corona al hadden. Dan slepen we het stuwmeer jaren met ons mee.”

U maakt zich zorgen over de opvolgers van de Deltavariant.

„Er zijn meer letters in het Griekse alfabet na ‘delta’. Er zullen nieuwe varianten komen, waar onze vaccins minder goed tegen werken. Die varianten ontstaan nu op het zuidelijk halfrond – waar het winter is – en komen in onze winter naar ons toe. Covid vervangt geen andere ziekte, het komt erbovenop.”

Waarom kan Nederland het niet zelf, en buurlanden wel?

„Wij hebben hier gekozen voor een systeem dat héél efficiënt is. Afgelopen twintig jaar behandelden ziekenhuizen steeds meer patiënten in kortere tijd, met minder personeel. Dat is knap. Maar we zijn doorgeschoten. In piektijden – bij influenza, corona – is het niet meer genoeg. In deze crisis was dat duidelijk: bij elke golf werden wachtlijsten langer. Ik zou zeggen: streef naar wachtlijsten van maximaal twee weken. Waarom niet? In België en Duitsland is het zorgsysteem niet zo krap georganiseerd. Dat komt bijvoorbeeld omdat de huisarts in die landen een andere rol heeft: mensen kunnen direct naar een specialist. In Noordrijn-Westfalen – met ongeveer net zoveel inwoners als Nederland – zijn er in niet-crisistijd al 6.400 intensivecarebedden. Hier zijn dat er 1.150. De Duitsers vinden het belangrijker dat er genoeg capaciteit is.”

U pleitte in het tijdschrift Zorgvisie voor 15 tot 20 procent meer zorginfrastructuur. Wat valt daar allemaal onder?

„Dat gaat bijvoorbeeld om de GGD’s, of revalidatie voor de longcovidpatiënten. En natuurlijk intensivecarebedden. Het personeel is het moeilijkste. Een bed kan je kopen, maar voor je meer hooggespecialiseerd personeel hebt, ben je zeker zes jaar verder. Dat duurt veel te lang. We moeten ons redden tot die tijd. Toevallig hebben we buurlanden die helemaal niet zulke problemen hebben met krapte. We kunnen hun bedden gebruiken, een soort leasing. Artsen kunnen zelfs in Duits-Nederlandse teams gaan werken.”

Duitsland is een heel ander zorglandschap. Er zijn meer hele kleine ziekenhuizen, waar men niet gewend is moeilijke operaties op dezelfde kwalitatieve manier te doen.

„De regio Noordrijn-Westfalen heeft ongeveer 4,5 keer meer ziekenhuizen. Een derde van die ziekenhuizen heeft meer dan vierhonderd bedden. Doe daar dan zaken mee.”

Volgens een ziekenhuisbestuurder in de grensregio is de taalbarrière vaak een probleem tussen artsen. Ons Duits valt tegen, hun Engels valt tegen.

„Ook ik heb Nederlands geleerd. De vraag is: wat is je mindset? Wíllen we het oplossen? Zo ja: dan vinden we een weg.”

In de Duitse zorg is het minder gebruikelijk dat de patiënt en familie meebeslissen over de behandeling. De artsen staan verder af van de patiënt.

„Ja, wij streven er in Nederland naar de mening van de patiënt zwaar te laten meewegen. In dat streven zijn we wat verder dan Duitsland. Maar dat zegt niet dat ze daar niet willen. Ook daar willen ze niet meer dat Herr dokter alles beslist. Ik denk juist dat een samenwerking over de grens deze ontwikkeling in Duitsland zou versnellen. De vraag is: zoek je argumenten om het niet te doen? Of naar argumenten om het wel te doen? De zorgverzekeraar zal zeggen: niet doen, kost alleen maar meer geld. Ziekenhuisbestuurders zullen waarschuwen dat de kwaliteit misschien niet goed is. Maar uiteindelijk missen ze vooral inkomsten. Ik kan ook wel honderd argumenten verzinnen waarom het niet zou lukken. Maar ik zeg: help de patiënt die wacht op een nieuwe heup, oogingreep of kankerbehandeling. En zorg dat niet allerlei belangen ervoor zorgen dat de grens een grens blijft.”

Per 1 oktober wordt u bestuursvoorzitter van het universitaire ziekenhuis in Münster. U wilt zelf vergaand gaan samenwerken met delen van Gelderland en Overijssel.

„Ik heb tien jaar in Münster gewerkt, elf jaar in Groningen, en nu ga ik weer terug. Ik ken beide kanten van de grens, de voor- en nadelen van beide zorgstelsels. Duitsland heeft infrastructuur te bieden en behandelingen zoals bepaalde revalidaties. Nederland heeft bijvoorbeeld protonenbehandelingen voor kinderen met hersentumoren die het noordwesten van Duitsland niet heeft. Sowieso zijn er veel operaties met lange wachttijden in Nederland, bijvoorbeeld bij oog- of heupchirurgie. Kan dat niet net over de grens waar er nauwelijks wachtlijsten zijn? Ik zoek een win-win-situatie en zit straks in de positie om afspraken te maken.”

Tijdens de eerste coronagolf ging u ook tegen de stroom in door uw ziekenhuispersoneel te testen op het virus. U wandelt graag buiten de gebaande paden?

„Ik probeer vrij te denken. Te zeggen: wat zie ik eigenlijk? De overheid had besloten nauwelijks te testen. Maar ik zag dat op veel plekken in de wereld het tegenovergestelde gebeurde. Nu, bij de beddencapaciteit, kan ik niet aan mensen uitleggen dat wij een tekort hebben, terwijl er in Europa helemaal geen tekort is. Dat er geen plek was voor mensen in ziekenhuizen, terwijl er vijftig kilometer verderop bedden leegstonden.”

Uw moeder is Grieks, uw vader Duits. U studeerde in Portugal en Italië, uw vrouw is Italiaans. Komt het door uw internationale achtergrond dat u de grenzen niet voelt?

„Dat zou kunnen. In mijn beleving zijn ze er niet. Als we ze blijven zien, beperken we onszelf.”

