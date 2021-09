‘Activistische historici bedreigen de democratie’

Ze willen de geschiedenis heroveren voor het te laat is – voordat de westerse democratie het loodje legt. Aan grote woorden geen gebrek op de website van History Reclaimed, een vorige maand gelanceerd initiatief van een aantal prominente Angelsaksische academici, onder wie Churchill-biograaf Andrew Roberts, David Abulafia (Universiteit van Cambridge en winnaar van de Wolfson History Prize in 2020) en veelschrijver Niall Ferguson (Stanford University).

Ze verzetten zich tegen wat ze in hun beginselverklaring „overduidelijk onjuiste interpretaties van de geschiedenis” noemen, die leiden tot „toegenomen verdeeldheid, ressentiment en zelfs geweld”. Ze verzetten zich tegen „activisten” die de geschiedenis van het Westen afschilderen als een lange aaneenschakeling van misdaden waarmee „in het reine gekomen moet worden” om zo een rechtvaardiger toekomst te creëren. Kortom, ze lossen een nieuw salvo in de woke warsdie Amerikaanse en Britse universiteiten verdelen.

Een van de ondertekenaars van dit manifest is de Amerikaan Jeffrey Fynn-Paul (49), docent economische geschiedenis aan de Universiteit Leiden en series editor van de Studies in Global Slavery. Hij legt uit waarom hij in de pen klom: „De consensus binnen de academische wereld in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is dat je de Europese, westerse geschiedenis zo negatief mogelijk moet bekijken. Wij willen het vakgebied weghalen uit die extreme hoek en terugbrengen naar het midden.”

Bent u ertegen dat er in de geschiedschrijving meer aandacht wordt besteed aan het lot van wat vroeger marginale figuren waren, zoals vrouwen en slaven? In reacties op de lancering van uw initiatief klonk het verwijt dat u geen ruimte wilt maken voor een nieuw geluid.

„Dat is nogal ironisch, want die aandacht is er al vijftig jaar. Sterker nog, het is de norm. De laatste jaren is er echter een groep academici opgestaan die de meest radicale interpretatie van geschiedenis probeert op te dringen aan de samenleving. Het grote publiek denkt inmiddels dat deze zienswijze – waarin de onderdrukking van bevolkingsgroepen centraal staat – de enige juiste is.

„Dat heeft consequenties in de rest van de maatschappij, buiten de universiteit. Er wordt een crisis gecreëerd die er niet is. Dat is gevaarlijk. Daarom trappen we op de rem. Natuurlijk kent de westerse geschiedenis zwarte bladzijden, maar de werkelijkheid is genuanceerder dan nu wordt voorgewend.”

U stelt dat de westerse democratie gevaar loopt door de onophoudelijke negatieve aandacht voor haar geschiedenis. Is dat niet overdreven?

„Ik denk het niet. Het idee achter de op dit moment dominante critical race theory en gender theory is dat discriminatie tegen zwarte mensen en vrouwen zo diep in het systeem ingebakken zit dat het niet te verhelpen valt. Wat is dan het enige wat je nog kan doen als je hieraan een einde wilt maken? Het systeem omverwerpen. Als we in het Westen zelf onze democratie al zo waardeloos vinden, hoe kunnen we dan ooit een vuist maken tegen de autoritaire regimes die overal in opmars zijn?

„Ik merk het bij studenten. Een jaar of tien geleden hadden die een gezond cynische houding ten opzichte van het westers democratisch experiment. Ze zagen dat er veel aan te verbeteren was, maar ook dat het vooruitgang had gebracht. Nu denken ze dat het één grote schijnvertoning is, op basis van diefstal en genocide. Als de elite dat gelooft, is dat niet gezond voor de democratie. Het veronderstelt namelijk dat er binnen de democratische instituties geen vooruitgang is te boeken.”

Hoort de discussie van de afgelopen jaren niet gewoon bij een levendig academisch debat?

„Debat is prima – dat is wetenschap. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. Je kan bijvoorbeeld niet zeggen dat Winston Churchill verantwoordelijk was voor de Bengaalse hongersnood van 1943, zoals activisten doen, omdat hij bewust zou hebben geweigerd voedselhulp naar India te sturen na een mislukte oogst. Maar het was oorlog! De Japanners joegen geallieerde schepen naar de kelder. Dat was de belangrijkste oorzaak van al die hongerdoden. Het probleem is dat op dit moment bij veel academici de theorie leidend is, niet dit soort feiten.

„En over de toon van het debat: die is bijzonder intimiderend – ook binnen de universiteit. Toen ik vorig jaar het artikel The myth of the ‘stolen country’ publiceerde in The Spectator, werd ik op sociale media aangevallen en voor racist uitgemaakt door collega’s met tienduizenden volgers op Twitter. In dat klimaat wordt het heel aanlokkelijk om gewoon maar je mond te houden en alles te accepteren wat er door activisten en diversity officers over je wordt uitgestort.”

U heeft in Canada, de VS en het Verenigd Koninkrijk gewerkt en doceert inmiddels een decennium in Leiden. Hoe bekijkt u de Nederlandse discussie over de koloniale geschiedenis?

„Het is goed dat er de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor bijvoorbeeld het slavernijverleden van Nederland. Die diversiteit van gezichtspunten is belangrijk, maar ik zie ook dat er collega’s zijn die dat verleden gebruiken om Nederland te beschamen. Die gaan bij elk grachtenpand op zoek naar een mogelijke band met de slavernij.

„Dit proces is de afgelopen jaren versneld, ook hier dreigt radicalisering. Als we niet oppassen, zijn we over drie jaar net zover als in de VS. Ook hier rukken de diversity officers op. Die zullen hun aanstelling moeten waarmaken door op zoek te gaan naar uitsluiting en achterstelling.”

