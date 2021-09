Nationale Politie bezorgd over integriteit kunsthandel

Als klachtencommissies van branche-organisaties in de kunstsector worden belemmerd hun werk te doen, is dat reden voor zorg over de integriteit van de kunsthandel. Dat zegt Richard Bronswijk, hoofd van het Team Kunst- en Antiekcriminaliteit van de Nationale Politie.

Bronswijk reageert op twee artikelen over kunsthandel Simonis & Buunk in Ede, gisteren en vandaag in NRC. Daaruit blijkt dat directeur-eigenaar Frank Buunk al negen maanden weet te voorkomen dat arbitragecommissies van twee branche-organisaties zich buigen over klachten van drie kunstconsumenten. Zij betichten de kunsthandel van belangenverstrengeling en bedrog. Buunk noemt deze klachten „ongerijmd” en wil voorkomen dat het oordeel van tuchtrechters een rol speelt in de juridische procedures die hij tegen de klagers heeft aangespannen.

Lees ook: Kan de taxateur van een schilderij tegelijk beoogd kunstkoper zijn?

Buunk verklaarde het ‘scheidsgerecht’ van de KVHOK (vereniging van handelaren in oude kunst) onbevoegd en dreigt met een kort geding tegen de vereniging als die de arbitrage van de tegen hem ingediende klachten doorzet.

Tuchtrechters

De zes tuchtrechters van de Federatie TMV, een verbond van taxateurs waarvan Simonis & Buunk al 37 jaar lid is, gaven de opdracht om de klachten tegen Buunk te arbitreren in mei terug. Dat deden de arbiters omdat Buunk herhaaldelijk aankondigde de schade van een negatief oordeel op hen persoonlijk te zullen verhalen. De tuchtrechters – onder wie twee rechters en een hoogleraar ethiek – legden dat uit als „pogingen om door middel van intimidatie en morele chantage de procesgang te verstoren”.

Lees ook: Kunsthandelaar Frank Buunk: ‘Hoezo dreigementen? Het was slechts een fair warning ’

Het terugtreden van het tuchtcollege maakte Buunk „nat van het lachen”, zegt hij. „Ik dacht: die tuchtrechters hebben sterke knieën.”

De besturen van de branche-organisaties laten weten dat de klachten hoe dan ook worden behandeld.