Moslimfobie na 9/11? Mijn ervaring is anders

Moslims worden sinds 9/11 anders bekeken. In kranten, podcasts, radio- en tv-uitzendingen kwam deze stelling afgelopen herdenkingsweek regelmatig terug. Van de ene op de andere dag werden zij ‘de ander’, stellen jongeren met een islamitische achtergrond. Al twee decennia moeten ze opboksen tegen argwaan en discriminatie.

Zonder afbreuk te doen aan de ervaringen van de mensen die een kantelpunt hebben ervaren met 9/11, míjn ervaring is anders.

Als mijn dochter nu een feestmaaltijd heeft op school, staan daar uitgestald: köfte, hummus en tomatensmeerseltjes met exotische kruiden. Zelf kon ik op de basisschool kiezen tussen een varkensschnitzel of een extra stuk komkommer naast de gekookte aardappeltjes. Tijdens Suikerfeest moesten kinderen uit Turkije of Marokko specifiek verlof aanvragen met een briefje van de ouders. „Kan dat feest niet in het weekend gevierd?” vroegen de meesters en juffen. Nu zijn kinderen met een islamitische achtergrond ‘gewoon’ vrij met dergelijke feestdagen.

Tijdens mijn middelbareschooltijd werd het er niet beter op. „Jouw nicht studeert op een universiteit, in Turkije?” vroeg mijn leraar Nederlands me in de les. Waarop klasgenoten begonnen te brullen: „Daar hebben ze toch geen universiteiten?!”

Onze samenleving heeft de afgelopen twintig, dertig jaar een enorme ommezwaai gemaakt. Bedrijven en organisaties vinden het tegenwoordig van het grootste belang om vrouwen en mensen met een migrantenachtergrond op sleutelposities te benoemen. Ze proberen officiële borrels niet tijdens de ramadan te geven, kiezen als teamuitje liever voor een stedentrip dan voor gezamenlijk skiën en zorgen voor een divers aanbod van vegetarische gerechten in het bedrijfsrestaurant. De wereld mag er na 9/11 niet meer hetzelfde uitzien, dat wil niet bepaald zeggen dat we minder oog hebben voor de moslim en zijn behoeften. Integendeel.

Ook na een aantal grote terreurdaden in Europa uit naam van Allah, stonden Nederlanders doorgaans zij aan zij. Er zijn wel incidenten geweest bij moskeegebouwen, maar meestal blijven de reacties binnen de rechtsstatelijke perken. Wat in 1993 in Solingen in Duitsland gebeurde, een huis met daarin vijf Turkse vrouwen en meisjes werd door extreem-rechtse lui in brand gezet, hebben we hier niet gehad. En hoewel politieke uitingen van sommige partijen anders doen vermoeden, zie ik de grote meerderheid in dit land enorm haar best doen om mensen met een andere achtergrond in te sluiten.

Mijn zorgen na 9/11 liggen dan ook op een heel ander vlak. De afgelopen twintig jaar hebben de landen waar onze islamitische landgenoten hoofdzakelijk hun wortels hebben, zich niet bepaald ten positieve ontwikkeld. De anti-westerse opvattingen in landen als Turkije, Marokko, Iran en Afghanistan zijn luider geworden. Via onder meer sociale media heeft dat ook invloed op sommigen in ons land. Een spotprent van het Turkse staatshoofd maakt jongeren in Amsterdam woedend.

‘De Holocaust bestaat niet’: toen ik jong was, fluisterde een enkele klasgenoot dat nauwelijks hoorbaar tijdens de geschiedenisles. Nu durven leraren soms de Holocaust niet eens meer te behandelen. ‘Dood aan de Joden’, werd er gescandeerd tijdens een Hamasdemonstratie in België. Dat was voor 9/11 toch echt ondenkbaar.

Er zijn meer kwesties. Hoe leren moslimjongens tijdens hun seksuele ontwikkeling aankijken tegen niet-moslimmeisjes? Waarom leiden radicale, anti-democratische preken van sommige imams niet tot veel meer debat (en weerstand) in de moslimgemeenschap? En waarom kiezen zo veel moslimjongeren nog steeds voor een gearrangeerd huwelijk? Kan een moslimjongere zijn geloof vaarwel zeggen? Waardoor ervaren lhbti’ers dat de tolerantie in Nederland tegenover hen de laatste jaren (op straat) afneemt? En waarom durft vrijwel niemand openlijk te benoemen vanuit welke hoek die intolerantie komt?

In Nederland staan alle lichten op groen om de tweede en derde generatie migrantenkinderen nog beter in te sluiten, tot aan de boardrooms van grote bedrijven aan toe. Daar ben ik ontzettend blij mee, dat is westers denken in optima forma, iets wat je buiten het vrije Westen vrijwel nergens tegenkomt. Dat er in ons land nog steeds een groep is die die westerse (liever: universele) waarden hartgrondig haat en ondergraaft, mag ons veel meer zorgen baren. Dat benoemen en daar openlijk tegen vechten, heeft niets te maken met het stigmatiseren van migranten of moslims, maar alles met het opkomen voor tolerantie, vrijheid en democratische, rechtsstatelijke waarden. Dat is niet populistisch-rechts, dat is waar links, helaas vooral vóór 9/11, voor op de barricaden stond.

Aylin Bilic is ondernemer en publicist.