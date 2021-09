Kind besmet? Klasgenoot zonder nauw contact mag straks op school blijven

Een zucht van verlichting gaat door onderwijsland: vanaf maandag hoeft bij een enkele besmetting met corona in de kinderopvang en op basisscholen niet meer een hele groep of klas naar huis. „Wij juichen deze versoepeling toe”, zegt bestuursvoorzitter Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs, een organisatie met 38.000 leerlingen op 46 basisscholen en 32 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

Na de zomervakantie zijn op ruim tien Lucas-basisscholen klassen naar huis gestuurd, en onlangs werd basisschool De Driemaster in Voorburg na meerdere besmettingen zelfs helemaal gesloten. De leerlingen vertoonden milde klachten. Van Vliet: „Wij hebben natuurlijk de richtlijnen gevolgd en klassen gesloten. Maar leerlingen waren meestal niet erg ziek. In de voorbije anderhalf jaar hebben we geen enkel ernstig geval meegemaakt. Dus ja, we zijn verheugd over deze maatregel van het kabinet.”

Signalen

De nieuwe procedure is als volgt: zodra een leerling positief op corona test, is het aan de GGD om onderzoek te doen. ‘Nauwe contacten’ als broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes krijgen een quarantaine-advies. Bij een besmette leerling gaat er een signaal naar het scholenteam van de regionale GGD, meldt een woordvoerder van de landelijke GGD GHOR Nederland. „Als zij meerdere signalen krijgen van besmettingen in een klas of op een school, nemen zij contact op met de school voor een passend advies. Dit advies op maat verschilt per school en per situatie.”

Op het plein van een basisschool pakt iedereen elkaar vast. Bij pubers zie je ook: ze klitten samen Petra van Haren voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders

Alleen dus nog eventueel maatregelen bij meerdere besmettingen. Dat sommige leerlingen in nauw contact met een besmette klasgenoot hebben gestaan doet niet ter zake. Gelukkig, zegt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

„Op het plein van een basisschool pakt iedereen elkaar vast, rolt over elkaar heen. Bij pubers zie je het ook: ze klitten samen. We geloven eigenlijk niet dat het werkbaar is om te handhaven op het beperken van nauwe contacten op school”, aldus Van Haren.

Exacte cijfers ontbreken maar volgens een schatting van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, zijn sinds het nieuwe schooljaar, dat in de derde week van augustus als eerste in de noordelijke regio van het land begon, „enkele honderden klassen” naar huis gestuurd.

Dat gebrek aan fysiek onderwijs is schadelijk, is de communis opinio. De voorbije anderhalf schooljaar hebben volgens betrokkenen uitgewezen dat onderwijs op afstand voor een kleine groep leerlingen voordelen heeft gehad, wat leerprestaties betreft, maar dat het overgrote deel van de leerlingen juist op achterstand is gezet.

Ewald van Vliet: „Fysiek onderwijs is veruit het beste. Ook kinderen zelf hebben de school gemist. Ik ken kinderen die vroeger een hekel aan school hadden, maar die nu graag weer komen.” Petra van Haren: „Kinderen hebben elkaar en de leraar nodig om te leren en zich te ontwikkelen.”

Daar komt nog bij dat als scholieren naar huis worden gestuurd, zij daar niet altijd goed kunnen worden opgevangen. Van Haren: „Ouders rekenen er niet meer op. Ze staan, anders dan tijdens de lockdown, ’s ochtends met hun eigen tas in de hand.”

Dat complete klassen niet meer naar huis worden gestuurd, betekent wel dat het risico wordt vergroot op besmetting van docenten. „We moeten goed met elkaar praten over hoe je die risico’s zo klein mogelijk kunt houden”, zegt de woordvoerder van de PO-Raad.

Anderzijds is de situatie voor docenten anders dan voor de vakantie, de overgrote meerderheid is gevaccineerd. Onderwijsbestuurder Ewald van Vliet: „We gaan terug naar anderhalf jaar geleden en vrijwel alle docenten zijn daar blij om. Ze willen voor een klas met kinderen staan, dat is hun betrokkenheid, hun passie.”

‘De coronapas is een glijdende schaal’ Het aantal gemaakte vaccinatieafspraken tegen het ccoronavirus is de afgelopen dagen gestegen. Maandag werden bij GGD’s door het hele land 13.000 afspraken gemaakt en dinsdag 15.500 - ruim meer dan het gemiddelde van 8.000 per dag vorige week. Maar er zijn nog altijd veel mensen die zich niet willen laten vaccineren. Wat zijn hun beweegredenen? Twee bewust ongevaccineerden. Valerie van Mierlo (27), laborante Van Mierlo heeft geen vaccinatie genomen omdat ze bang is voor de gevolgen van het vaccin. Ze zit al negen maanden thuis met long covid. „Mijn lijf is al helemaal in de war, ik weet niet wat het effect van een vaccin daarop is.” Ook het wisselende beleid van de overheid speelt een rol. Ook als ze hersteld is, wil ze geen vaccin: „Ik ben bang voor een terugval, het is mij niet duidelijk wat de gevolgen op lange termijn zijn.” De coronapas gaat wat Van Mierlo betreft te ver. Ook als je gevaccineerd bent, kan je het virus toch doorgeven. „Als ik negatief getest het terras op ga, kan ik besmet worden door een gevaccineerd iemand die het virus heeft. Dat is dus niet per se veiliger.” Van Mierlo maakt het niet uit of iemand wel of niet gevaccineerd is. „Iedereen moet dat zelf weten.” Robbin Vos (21), loodgieter Vos heeft zich niet laten vaccineren omdat hij geen goed gevoel heeft bij het vaccin. Daarnaast is hij nog jong, dus de voordelen van vaccinatie wegen voor hem niet op tegen de eventuele bijwerkingen en de onzekerheid op lange termijn. „Als het echt moet, laat ik me wel testen, maar vind daar maar eens de tijd voor.” Hij is bang dat de coronapas het begin is van een glijdende schaal. „Ik ga met veel plezier naar m’n werk, maar ben bang dat ik daar straks ook een coronabewijs moet laten zien.” De rek is er wat Vos betreft uit. „Ik heb me anderhalf jaar lang netjes aan de maatregelen gehouden, maar nu is het wel klaar.” Hij benadrukt dat het ieders vrije keuze is om zich juist wel of niet te laten vaccineren. „Het is mijn keuze om dat niet te doen.”