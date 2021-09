Kaag schuttert in beladen Afghanistan-debat

Tegen 10.00 uur woensdagochtend stapt Pieter Omtzigt, omringd door een haag van fotografen en camera’s, het nieuwe onderkomen van de Tweede Kamer binnen. De veelbesproken politicus keert terug na ruim een half jaar afwezigheid wegens een burn-out. Anderhalf uur later neemt hij het woord in de plenaire zaal en iedereen weet: Omtzigt is terug. Het nu zelfstandig Kamerlid – in juni keerde hij het CDA de rug toe – steunt een verzoek van de PvdA tot onmiddellijke schorsing van het debat dat net begonnen is en vraagt om „aanvullende informatie” aan het demissionaire kabinet. De Tweede Kamer is, zoals wel vaker in Omtzigts ogen, niet volledig geïnformeerd.

Lees ook: Zo verliep de chaotische evacuatie uit Kabul

Voor zijn rentree heeft Omtzigt een politiek gevoelig debat uitgezocht: over de chaotische evacuatie uit Afghanistan vorige maand na de snelle opmars van de Taliban. Een explosief dossier, met twee hoofdrolspelers van de zo slepende kabinetsformatie: premier Mark Rutte (VVD) en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66). Ook Ank Bijleveld (Defensie, CDA) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie en asiel, VVD) moeten zich woensdag verantwoorden.

Smeekbedes ambassade

Inhoudelijk draait het debat over twee assen. De Kamer eist opheldering over een stuk in de Volkskrant, die woensdagochtend meldde dat de Nederlandse ambassade in Kabul maandenlang had gesmeekt om plannen voor het evacueren van lokaal Afghaans personeel. Dat was door Buitenlandse Zaken genegeerd. Pas op 14 augustus, één dag voor de val van hoofdstad Kabul, besliste het kabinet dat Afghaanse personeelsleden niet alleen het zogeheten ‘kerngezin’ maar ook verdere familieleden mochten meenemen.

De tweede hoofdvraag in het debat is hoeveel Afghanen er nu nog naar Nederland moeten komen. Nog na de val van Kabul werd dat aantal uitgebreid door een motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj. Die bepaalt dat niet alleen tolken, maar ook andere Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en ook journalisten en mensenrechtenactivisten automatisch asiel moeten krijgen.

Debat over Afghanistan in de Tweede Kamer. Foto David van Dam

SP-woordvoerder Jasper van Dijk maakt zich boos over de aankondiging van het kabinet dat een speciaal e-mailadres waarmee Afghanen zich kunnen aanmelden komende vrijdag wordt gesloten. VVD-woordvoerder Jeroen van Wijnbaarden pleit voor een „individuele afweging” – dus geen automatisch asiel. Salima Belhaj zelf stelt zich opvallend genoeg terughoudend op. Ze vindt dat haar motie „nog in uitvoering is”.

Politiek gezien was het spannend of de Kamer genoegen zou nemen met de verdediging van de vier bewindspersonen. En of de coalitiepartijen van het demissionaire kabinet elkaar te hulp zouden schieten. Tegen de achtergrond van de stukgelopen kabinetsformatie is het niet meer vanzelfsprekend dat regeringsfracties elkaar zonder meer steunen. Met name tussen Rutte en Kaag zijn de verhoudingen bekoeld.

Lees ook: Afghaans ambassadepersoneel begrijpt niet waarom Nederland zo lang wachtte met evacuatie

Kaag toont zich in haar eerste termijn niet erg bereid het boetekleed aan te trekken. Volgens Kaag was de chaotische evacuatie het gevolg van in totaal „vijf verkeerde aannames”, zoals over de bliksemsnelle opmars van de Taliban en het ineenstorten van het Afghaanse leger en bestuur. Nog op 12 augustus (drie dagen voor de val) dacht de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD dat de inname van Kabul nog ten minste 90 dagen op zich zou laten wachten. Kaag benadrukt steeds dat ándere landen dezelfde fouten hebben gemaakt. „Alle landen zaten ernaast.”

Gevoel van berouw

Kaags houding leidt tot ergernis in de Kamer. Zo mist PvdA-woordvoerder Kati Piri „een oprecht gevoel van berouw”. Irritatie is er ook over het feit dat Kaag veelvuldig doorverwijst naar andere bewindslieden, terwijl zij verantwoordelijk was voor de coördinatie van de evacuatie.

Laat in de avond is het debat nog in volle gang en is het dus nog lang niet duidelijk of Kaag écht in politieke probleem komt. Ze beantwoordt rommelig maar geduldig de vele gepikeerde vragen, maar ze klinkt ook geïrriteerd. „Het is altijd makkelijk om met wijsheid achteraf en vanuit het veilige Nederland te bepalen wat het beste is”, zegt ze tegen de Kamer.

Lees ook: De missiemachine denderde twintig jaar door, zegt deze Afghanistan-onderzoeker

Belangrijk ook is dat het kabinet niet van plan lijkt om de motie-Belhaj uit te voeren. Het aantal Afghanen dat onder die motie recht zou kunnen hebben op asiel zou weleens sterk kunnen oplopen. „Het gaat niet om vijftig mensen, maar om heel veel”, zegt Kaag. Het kabinet wil daarom nadenken over criteria bij de selectie die zal worden gemaakt bij het sorteren van de ruim 20.000 verzoeken die onder die motie zijn binnengekomen. Het kabinet denkt aan een jaarlijks quotum, en over het „tijdspad”: hoeveel jaar een Afghaan voor Nederland moet hebben gewerkt.

Kaag krijgt even lucht als SGP-Kamerlid Chris Stoffer voor de tweede maal opmerkt dat hij zelfreflectie miste bij Kaag. De minister citeert daarop premier en anti-revolutionair voorman Abraham Kuyper (1837-1920): „Het boetekleed ontsiert de vrouw niet.” Kaag: „Ik vraag me nog elke dag af wat ik heb gemist.”