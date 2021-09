Invoering trucktaks per 2026 kost twee keer zoveel

Vrachtwagens op de Nederlandse snelwegen moeten in de loop van 2026 een heffing per kilometer gaan betalen. Het invoeren van zo’n vrachtwagenheffing kost echter minstens twee keer zoveel als eerder verwacht. Geen 200 miljoen maar 400 miljoen euro, denkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu. Eerdere schattingen waren „te optimistisch”.

Demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft woensdag het wetsvoorstel voor de kilometerheffing voor vrachtwagens gestuurd aan de Tweede Kamer. Die komt in de plaats van onder meer de belasting zware motorvoertuigen (Eurovignet).

Naar dat voorstel werd lang uitgekeken in de transportsector. In april meldde toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen dat de vrachtwagenheffing opnieuw zou worden uitgesteld. Van 2023 en later 2024 naar mogelijk 2027. Dat wordt nu vermoedelijk toch een jaar eerder.

België en Duitsland gingen voor

De Tweede Kamer nam in juni een motie aan om het wetsvoorstel in te dienen, ondanks de demissionaire staat van het kabinet. In Duitsland en België is al jaren sprake van een vergelijkbare trucktaks. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) en andere belanghebbenden stelden destijds dat uitstel van de vrachtwagenheffing de verduurzaming van het wegvervoer ernstig zou schaden. Dat heeft alles te maken met de zogenoemde ‘terugsluis’ van de heffing.

Vrachtwagens moeten 15 cent per kilometer betalen voor gebruik van snelwegen en enkele andere doorgaande wegen. Dat brengt naar verwachting 250 miljoen euro per jaar op. De opbrengst wordt (deels) teruggesluisd naar de transportsector. Het ministerie heeft met vervoerspartijen evofenedex, TLN en VERN afgesproken om de terugsluis te gebruiken voor een versnelde transitie naar elektrisch rijden (op batterijen en op waterstof), het gebruik van hernieuwbare (bio)brandstoffen en het verbeteren van de logistiek om minder kilometers te rijden.

Minister Visser schrijft nu aan de Tweede Kamer dat de toegenomen kosten worden betaald uit de opbrengsten van de heffing. De invoering moet ‘kostenneutraal’ gebeuren. Dat zou betekenen dat in het eerste jaar van de vrachtwagenheffing de opbrengst vrijwel geheel wordt gebruikt om de extra invoeringskosten te dekken en dat er vrijwel niets overblijft om elektrische vrachtwagens te kopen of het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren.

De vrachtwagenheffing wordt afgerekend met boordapparatuur in de truck. Aanvankelijk leek het kabinet gebruik te willen maken van standaardsoftware die ook in het buitenland wordt gebruikt. In de brief die dinsdag naar de Tweede Kamer werd gestuurd, komt de minister daar nu van terug.

De hogere kosten hebben vooral te maken met de benodigde automatisering van het project, blijkt uit de brief. Zo gaat de Dienst Wegverkeer (RDW) een deel van het ict-werk zelf uitvoeren; het ministerie heeft gekozen om dat vooraf te financieren in plaats van via een meerjarig prestatiecontract. Dat drijft de realisatiekosten op. De keuze voor overheidsdienst RDW houdt wel in dat de gebruikersgegevens, andere data en het intellectueel eigendom in publieke handen blijven.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is kritisch over de hogere kosten. De branchevereniging vraagt zich onder meer af of de kosten van het inningsysteem goed beheersbaar zijn. Ook wil de overheid gecompenseerd worden voor het verlies aan accijnsinkomsten vanwege een verwachte lichte daling van het aantal gereden kilometers. „Dit zou betekenen dat de netto-opbrengsten lager uitvallen dan verwacht”, stelt TLN, „wat ten koste gaat van de terugsluis.” De verduurzaming van de sector dreigt daardoor onnodig vertraging op te lopen, en dat is onacceptabel, vindt TLN.

Natuur & Milieu is blij dat minister Visser het wetsvoorstel uiteindelijk naar de Kamer heeft gestuurd. De heffing levert efficiënter vervoer op, stelt de milieuorganisatie, en geeft een impuls aan de verduurzaming van de transportsector. Een vijfde van de totale uitstoot van het Nederlandse wegverkeer wordt volgens Natuur & Milieu veroorzaakt door trucks. Als een ondernemer een kilometerheffing moet betalen voor vervoer over de weg, zal hij eerder gaan nadenken over alternatieven als water en spoor, is de gedachte. De milieuorganisatie is niet te spreken over het uitstel van de invoering.