Internationaal Strafhof steunt onderzoek naar misdaden onder Filipijnse president

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft een formeel onderzoek goedgekeurd naar mogelijke misdaden tegen de menselijkheid tijdens de war on drugs van de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Dat heeft het hof woensdag bekendgemaakt.

Het drugsbeleid in het Zuidoost-Aziatische land lijkt niet legitiem of rechtmatig, maar „een systematische aanval op burgers”, concluderen de betrokken rechters op basis van vooronderzoek door openbaar aanklagers. Het ICC heeft de beschuldigende partij nu fiat gegeven om een onderzoek te beginnen.

Duterte ligt al langer onder vuur vanwege zijn war on drugs. Mensenrechtenorganisaties verdenken hem van het aanzetten tot dodelijk geweld en de politie van het massaal vermoorden van ongewapende drugsverdachten. Duterte heeft ontkend dat hij buitengerechtelijke executies van drugsverdachten heeft goedgekeurd, hoewel hij de politie openlijk heeft bevolen verdachten neer te schieten wanneer die zich verzetten tegen arrestatie.

‘Beleid gericht tegen drugsbaronnen’

De Filippijnen waren van 2016 tot en met 2019 lid van het ICC. Dat is tevens de periode die zal worden onderzocht, hoewel de rechters vermoeden dat in de Filippijnen ook na die tijd misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd. Duterte trok zijn land terug uit het ICC vanwege zijns inziens „ongegronde, ongekende, buitensporige” aanvallen op hem en de Filippijnen. Zijn beleid heeft hij in het verleden verdedigd door te stellen dat dit is gericht „tegen drugsbaronnen die jarenlang de huidige generatie hebben vernietigd, vooral de jeugd.”

Volgens de regering heeft Dutertes drugsbeleid aan ruim zesduizend mensen het leven gekost, maar Human Rights Watch schat dat het dodental dubbel zo hoog is. De mensenrechtenorganisatie heeft woensdag opgetogen gereageerd op de formele toezegging voor onderzoek naar „de brute misdaden” in de Filippijnen, zo meldt persbureau AP.

