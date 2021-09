Ineens viel het dankbare hupje op. Het bestaat uiteraard allang, maar dit was zo’n elegante uitvoering dat het indruk maakte. De meeste fietsers moeten hem kennen, tenminste als ze de moeite nemen bij een zebrapad zonder werkende stoplichten af te remmen zodra een voetganger nadert met de tred van iemand die graag doorloopt. Wat diegene ook in rechte mag; er is immers een oversteekplaats. Als de fietser inhoudt, gebeurt het. Het oversteken gaat met een lichte versnelling en bij de stoeprand aan de overkant volgt dan het dankbare hupje, als een volzin: fijn dat ik ongehinderd kon doorlopen en daarom versnel ik even, opdat gij, beleefde fietser, snel weer verder kunt.

Versnellende voetganger en vaartminderende fietser genieten enige seconden de waarde van een spontaan duet. Vrouwen maken het hupje overigens vaker dan mannen, want ze hebben de neiging zich te verontschuldigen.

De jonge vrouw in kwestie droeg een gerende rok van een soepele stof die door haar hupje even tegen de looprichting in zwierde.

Vervlogen tijd

Bij het verderfietsen dook een fragment op van een duet uit vervlogen tijd, ooit gezien in zwartwit. Thuis kostte het zoeken, maar toen was daar weer de foto van twee swingende jonge mensen.

Het gebeurde in de Festival Club van het Holland Festival, onder het Paviljoen Vondelpark Amsterdam zo’n zestig jaar geleden. Danser en choreograaf Hans van Manen, strak in het pak, partnert danseres Carla Lipp, zijn goede vriendin. Ze had in 1955 aan zijn debuutballet Olé, Olé la Margarita meegewerkt en ze zong bovendien. Voor haar vrolijke hit ‘De Twips’ van Annie Schmidt en Harry Bannink in de tv-serie Ja zuster, nee zuster zou ze in 1967 een gouden plaat krijgen.

De voetgangster had zonder het te weten de sierlijke danspas gekopieerd van Carla Lipp (1934-2017), wier zwier van de rok door fotograaf Henk Jonker voorgoed werd vastgelegd.