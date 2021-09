Haïtiaans premier gelinkt aan moord president Moïse

De hoogste openbaar aanklager in Haïti wil dat premier Ariel Henry wordt ondervraagd over zijn vermeende rol in de moord op president Moïse. Dat melden internationale media. De premier zou telefoontjes hebben gepleegd met een hoofdverdachte in de uren na de moord op Moïse. Henry ontkent alle beschuldigingen en heeft de aanklager ontslagen.

In zijn brief aan de rechter schrijft aanklager Bed-Ford Claude dat „er genoeg compromitterende elementen zijn om Henry te vervolgen en hem in staat van beschuldiging te stellen”. In het kader van het onderzoek mag Henry het eiland voorlopig niet verlaten. Er is wel sprake van een obstakel: volgens persbureau AFP mag in Haïti een premier alleen ondervraagd worden als de president daar toestemming voor geeft. Haïti zit na de moord op Moïse echter zonder president.

President Moïse, die in eigen land onder druk stond, werd begin juli doodgeschoten toen een groep gewapende mannen zijn woning binnendrong. Er zijn tot nu toe 44 mensen opgepakt voor de moord op Moïse, waaronder zeker achttien Colombiaanse huurlingen. In het onderzoek naar de moord is de naam van een voormalig ambtenaar, Joseph Felix Badio, komen bovendrijven. Hij zou medeverantwoordelijk zijn voor de planning en uitvoering van de moord.

‘Henry belde met verdachte vlak na moord op president’

Uit getapte telefoongegevens blijkt dat Badio vlakbij het huis van Moïse was in de nacht van de moord en dat huidig premier Henry twee keer met hem belde in de uren nadat de president was omgebracht. Badio zelf is onvindbaar sinds de aanslag. Henry, die slechts twee dagen voor de moord op president Moïse was aangesteld als premier, liet al eerder weten Badio te kennen.

Ariel Henry heeft de verzoeken om verklaringen af te leggen „afleidingsmanoeuvres” genoemd, „bedoeld om verwarring te stichten en te voorkomen dat het recht zijn beloop krijgt”. Hij heeft hoofdaanklager Claude ontslagen vanwege „een ernstige administratieve overtreding” en een vervanger benoemd. De BBC schrijft echter dat een premier in Haïti niet de bevoegdheid heeft om een openbare aanklager te ontslaan. Claude, die zijn ontslag maandag vernam, is volgens de nieuwszender dinsdag alsnog op zijn werk verschenen.